Олег Николаев представил мероприятия по развитию туристического маршрута «Великий Волжский путь»

«Наши специфические особенности, которые будут раскрываться в рамках проекта «Великий Волжский путь», — это, прежде всего, рекреационные ресурсы, способствующие лечебно-оздоровительному, экологическому, сельскому и детскому туризму. Не менее важен и промышленный туризм — Чувашия вошла в число регионов, на территории которых пилотно под руководством АСИ реализуется данный проект», – отметил Олег Николаев на рабочем совещании в Госдуме России по вопросу развития пассажирских перевозок по реке Волге и строительства новых пригородных речных судов в рамках межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь». Он констатировал троекратный рост туристического потока, прибывшего в Чувашию речными судами. Ожидаемый поток в 2024 году может составить до полумиллиона человек. С этой целью региону дополнительно требуется три водоизмещающих судна типа «Чайка» на 250 мест.

По словам Главы республики, развитию перевозок внутренним водным транспортом по волжской артерии в пределах Чувашии препятствует отсутствие причальной инфраструктуры в населенных пунктах Мариинский Посад, Козловка и ряд других факторов. Дополнительно для успешного развития речных перевозок необходима государственная поддержка на оборудование плавучей заправочной станции для судов в акватории Чебоксар.

Кроме того, в рамках проекта планируется реконструкция Казанской набережной и строительство объектов туристической инфраструктуры в Чебоксарах, реконструкция инженерной инфраструктуры Чебоксарского речного порта для организации пространства гостеприимства с продуктовым рынком. Предусматривается строительство Чебоксарской канатной дороги через Волгу, ливневых или биологических очистных сооружений в районе Чебоксары и Новочебоксарска, расчистка участков русла реки Суры.

«Участие Главы Чувашской Республики в рабочем совещании подчеркивает важность межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь» для региона. Я был с коллегами в Чувашии, где нас радушно встретили и показали все возможные перспективы этого края. Не раз вернемся к Чувашии, чтобы обсудить вопросы развития туриндустрии», – заключил на совещании председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы.

Депутат Госдумы России Алла Салаева вошла в состав межфракционной рабочей группы по развитию и сохранению реки Волга. «Туризм — работа коллективная, межведомственная, как и развитие, наполнение Волги. Круизный флот, сервисное, экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте – каждое направление требует детальной проработки, комплексного подхода. Поэтому продвижение проекта продолжим в рамках межведомственной группы, в составе которой — члены Правительства, представители Минэкономразвития, Минфина, корпорации Туризм. РФ, главы регионов Поволжья», – отметила она.