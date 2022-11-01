Сергей Миронов: Очень приятно слышать хорошие отзывы о Чувашии

Такое заявление сделал председатель социалистической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов на встрече с Главой Чувашии Олегом Николаевым и председателем Комитета Госдумы России по финансовому рынку, председателем Совета регионального отделения партии Анатолием Аксаковым. «Очень приятно было услышать от нескольких людей в самых разных структурах хорошие отзывы о Чувашской Республике и Главе региона. При этом в одном случае они даже не знали, что мы — однопартийцы», — сказал Сергей Миронов.

В ходе беседы были обсуждены вопросы социально-экономического развития Чувашии. Олег Николаев сообщил, что работа ее правительства начинает давать хорошие результаты — во многом благодаря синхронизации национальных проектов и комплексных региональных программ развития. Свидетельством этого является принятый в первом чтении законопроект о республиканском бюджете Чувашии на 2023–2025 годы. «По параметрам бюджет следующего финансового периода даже выше, чем нынешнего планового. Входные параметры на 2023 год утверждаются с ростом почти на 20% относительно первоначального бюджета 2022 года. Это удалось благодаря тому, что в очень сложный из-за пандемии 2020 год мы не упали по собственным доходам и закрыли его с показателем 102,2%. В прошлом году по собственным доходам мы выросли на 16%, а в этом идем с ростом на 21%», — сообщил Глава Чувашии.

Он также рассказал, что в республике создаются центры компетенций по однотипным видам деятельности — централизованы закупки, в том числе малые от ста тысяч рублей. «Это способствует экономии бюджетных средств, прозрачности закупочных процессов, минимизирует коррупционные риски», — пояснил Олег Николаев. Принципы комплексного подхода используются в работе над модернизацией социальных объектов: если в отдельно взятой школе или больнице начинается капитальный ремонт, то для наилучшего результата туда «подтягиваются» региональные программы благоустройства территорий и ремонта дорог.

Олег Николаев также акцентировал внимание на завершении «долгостроев». В частности, в 2023 году начнутся работы по достройке биатлонного центра, состоится подача воды первым потребителям группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов. Для эффективной реализации крупных инвестиционных проектов на базе промышленных предприятий республики создаются центры опережающей профессиональной подготовки. По словам Главы республики, такие центры позволяют по принципу «лего» собирать учебную программу под нужды конкретного предприятия, вовлекая в нее любое учебное заведение. Первый ЦОПП открылся в прошлом году на базе Новочебоксарского химико-механического техникума, второй планируется к открытию на базе Канашского транспортно-энергетического техникума.

«Работа, которую сегодня делает правительство республики, направлена прежде всего на то, чтобы через быстрые результаты сформировать у людей хорошее настроение и позитивные ожидания, запустить в них процесс внутренней инициативы. Инициативы, особенно предпринимательские, имеют колоссальное значение. Как следствие, за последние годы у нас активно растет институт самозанятых», — заметил руководитель региона. Наиболее активны в качестве самозанятых сельчане, владеющие личным подсобным хозяйством. В планах правительства — организация таких производственных площадок, которые позволят этим малым формам хозяйствования иметь сбытовую программу через твердые цены.

Сергей Миронов выразил уверенность, что запущенные в республике процессы приведут к увеличению налогооблагаемой базы, заложат основу для эффективного развития, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.