Подано тепло в восстанавливаемые Чувашией дома Мариуполя. Впереди новые этапы работ

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Тепловой контур в четырех восстанавливаемых силами Чувашии домах Мариуполя был закрыт еще до 1 ноября – тепло подано успешно. Сегодня в этих домах ведется второй этап масштабной работы по восстановлению: обустройство инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, а также газовых сетей.

«До 1 декабря запустить отопление планируется в оставшихся домах, вверенных для восстановления Чувашской Республике не так давно. После запуска тепла в них также начнется следующий этап – работы над системами водоснабжения и водоотведения, газовых сетей, приведением в надлежащий вид фасадов и благоустройством», – рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел Данилов.

По мере завершения текущего этапа предстоит закончить монолитные работы. Финальный этап – фасады домов и благоустройство прилегающих территорий.

«Сегодня работы на вверенных республике домах Мариуполя ведут 364 работника из Чувашии. Оборудование и материалы, используемые при восстановлении, произведены в Чувашии. Ход работ контролируем лично – регулярно выезжаем на объекты», – прокомментировал заместитель министра — начальник Управления строительства и государственного строительного надзора Михаил Коледа.
Опубликовано: 18 ноября 2022 г.


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