Подано тепло в восстанавливаемые Чувашией дома Мариуполя. Впереди новые этапы работ

Тепловой контур в четырех восстанавливаемых силами Чувашии домах Мариуполя был закрыт еще до 1 ноября – тепло подано успешно. Сегодня в этих домах ведется второй этап масштабной работы по восстановлению: обустройство инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, а также газовых сетей.

«До 1 декабря запустить отопление планируется в оставшихся домах, вверенных для восстановления Чувашской Республике не так давно. После запуска тепла в них также начнется следующий этап – работы над системами водоснабжения и водоотведения, газовых сетей, приведением в надлежащий вид фасадов и благоустройством», – рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел Данилов.

По мере завершения текущего этапа предстоит закончить монолитные работы. Финальный этап – фасады домов и благоустройство прилегающих территорий.