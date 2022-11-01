Для оформления пособия по беременности и родам достаточно электронного заявления

Пенсионный фонд и Минцифры РФ запустили на портале госуслуг сервис, который позволяет неработающим мамам обратиться за ежемесячным пособием по беременности и родам.

Воспользоваться данной выплатой могут женщины, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения. При этом увольнение должно быть связано с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.

Для того, чтобы оформить пособие, нужно зайти на «Госуслуги», выбрать сервис «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин» и подтвердить персональные данные. Далее останется только выбрать способ получения выплаты и отправить электронное заявление. В большинстве случаев этого будет достаточно для оформления пособия.

При этом иногда могут понадобиться уточняющие сведения. Например, свидетельство о рождения ребенка, если оно выдано за пределами России. В таких случаях в личный кабинет мамы придет уведомление с указанием, какие сведения следует предоставить в клиентскую службу Пенсионного фонда.

КСТАТИ

В Отделении ПФР по Чувашской Республике напоминают, что решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение 3 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. Важно отметить, что обратиться за пособием можно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.