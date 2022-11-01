Администрация Красноармейского района нарушила правила проведения аукциона

Администрация Красноармейского района правомерно привлечена к административной ответственности за нарушение действующего антимонопольного законодательства. Такое решение вынес республиканский Арбитражный суд.

Как сообщает пресс-служба УФАС по Чувашии, в феврале текущего года УФАС привлекло к ответственности администрацию района за нарушение законодательства при проведении аукциона по аренде земельного участка. Организатор торгов нарушил порядок, запретив двум претендентам принимать в нем участие из-за пропуска одной ставки повышения цены. Данное требование неправомерно и не было предусмотрено в извещении об аукционе.

«Суд согласился с выводом антимонопольного органа о нарушении администрацией Красноармейского района требований пунктов 18 и 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации», — уточнила заместитель руководителя управления — начальник отдела контроля закупок Чувашского УФАС России Наталия Винокурова.