Администрация Красноармейского района нарушила правила проведения аукциона

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Администрация Красноармейского района правомерно привлечена к административной ответственности за нарушение действующего антимонопольного законодательства. Такое решение вынес республиканский Арбитражный суд.
Как сообщает пресс-служба УФАС по Чувашии, в феврале текущего года УФАС привлекло к ответственности администрацию района за нарушение законодательства при проведении аукциона по аренде земельного участка. Организатор торгов нарушил порядок, запретив двум претендентам принимать в нем участие из-за пропуска одной ставки повышения цены. Данное требование неправомерно и не было предусмотрено в извещении об аукционе.
«Суд согласился с выводом антимонопольного органа о нарушении администрацией Красноармейского района требований пунктов 18 и 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации», — уточнила заместитель руководителя управления — начальник отдела контроля закупок Чувашского УФАС России Наталия Винокурова.

Опубликовано: 17 ноября 2022 г.


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