Участок трассы М-7 в Чувашии «выехал» на первую категорию

Меморандум скрепил дорожное сотрудничество

Глава Чувашии Олег Николаев и руководитель Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков в рамках XVI Международного форума и выставки «Транспорт России» подписали меморандум о развитии автомобильных дорог на территории региона.

Событие было приурочено к открытию движения на участке магистрали на 642-м километре трассы М-7 «Волга» в Чебоксарском районе после его реконструкции. Ранее этот участок десятилетиями возле деревни Хыркасы собирал многокилометровые пробки и заставлял водителей креститься на пересечении Ядринского шоссе и М-7. Отныне он полностью соответствует параметрам первой технической категории с четырьмя полосами движения, с пропускной способностью до 50 тыс. автомобилей в сутки. Построены двухуровневая и две новые одноуровневые транспортные развязки, которые позволят автомобилистам совершать маневры, не создавая аварийных ситуаций. В целях безопасности установлены металлическое барьерное ограждение, шумозащитные экраны возле населенных пунктов и линии наружного освещения.

Торжество по случаю открытия движения проходило с участием Олега Николаева и Романа Новикова в режиме телемоста. Как отметил руководитель «Росавтодора», участок небольшой, но имеющий большое значение в части расширения одного из узких «горлышков» на трассе и развязки транспортных потоков. Они теперь разделены, значит, исключаются лобовые столкновения автомашин. А изящный навесной пешеходный переход повысит безопасность для людей и соответственно снизит аварийность.

Объект знаковый, прежде всего, для столицы республики, так как находится неподалеку от Чебоксар и в обновленном виде будет способствовать улучшению транспортной обстановки. Примечательно, что он сдан на год раньше сроков, предусмотренных контрактом. «Это говорит о том, что правильно движемся в плане упрощения процессов и грамотного использования возможностей, связанных с решением Президента страны по повышению качества жизни», — подчеркнул Глава. Он также отметил важность того, что на таком крупном объекте работал местный подрядчик — ПАО «Дорисс».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Новые характеристики, которые приобретает данный участок дороги, позволят нам улучшить дорожную обстановку и другие показатели, связанные с движением транспорта, перевозками пассажиров. За счет расширения проезжей части до четырех полос движения и ввода двухуровневой развязки пропускная способность здесь возрастет в 1,3 раза — с 37 до 50 тысяч автомобилей в сутки».

После обмена выступлениями Олег Николаев и Роман Новиков подписали меморандум. Несколько слов сказал начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов. Затем руководитель «Росавтодора» дал команду на открытие движения. Кавалькада мощных КамАЗов, сигналя, проехала по участку.

Значение подписанного документа для Чувашии трудно переоценить, сказал в интервью для «СЧ» министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Это, по сути, план работы региона по развитию дорожной отрасли на ближайшие пять лет. Тут и ремонт, и реконструкция, и строительство. Предусматривается достижение ряда целевых показателей к 2025 году. В городской агломерации до нормативного состояния будут доведены 85% дорог, региональных дорог — 50%. Есть еще опорная сеть, куда входят и региональные, и федеральные дороги, — здесь в нормативном состоянии к 2028 году будет 85% магистралей.

Справка «СЧ»

О результатах и перспективах развития дорожного хозяйства руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков доложил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину в ходе осмотра выставки «Транспорт России». До конца ноября пятилетние программы субъектов будут документально утверждены, заявил Роман Новиков. Он подчеркнул, что в 2022 году дорожное хозяйство обеспечено беспрецедентным финансированием. Объем ассигнований по сравнению с началом года был увеличен на 278 млрд руб., еще почти 33 млрд будут доведены Федеральному дорожному агентству до конца года. Планируемый общий объем ассигнований в 2022 году превышает 1 трлн рублей. Это наибольшая сумма за всю историю Федерального дорожного агентства.