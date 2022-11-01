Не ради славы и наград. Республика в событиях и лицах. 15-21 ноября

15 ноября

1861 — в чувашском селе Новоильмовый куст Буинского уезда (ныне с. Новое Ильмово Дрожжановского района Республики Татарстан) родился Павел Миронович Миронов, известный математик, автор учебников «Арифметика», «Геометрия», «Краткий курс геометрии, собрание геометрических задач», «Приготовительный курс геометрии». Был разносторонне одаренным человеком: как ученый-математик работал в области теории чисел, знаменит также обработкой чувашских народных песен для хора, успешно занимался исследованием флоры Оренбургского края. Награжден орденами Св. Станислава II и III степеней, Св. Анны II и III степеней, премией французской Академии наук.

1927 — в д. Эльбарусово Мариинско-Посадского района родился Михаил Иванович Иванов, журналист, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, лауреат Республиканской журналистской премии имени С.В. Эльгера. Более сорока лет работал в СМИ республики, в 1973-1989 годах возглавлял газету «Советская Чувашия». Был руководителем пресс-центра Госсовета Чувашии, преподавал на факультете журналистики Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Двадцать лет на общественных началах возглавлял Чувашское республиканское отделение Советского комитета защиты мира. Автор книг «Приглашение в Чувашию», «Встречи на Тисе и Волге», «Даниил Эльмень: острые грани судьбы» и другие.

1931 — вышел первый номер Урмарской районной газеты «Трактор» (с 1938 года — «Х?рл? Ялав» (Красное Знамя).

1980 — строители Чебоксарского гидроузла завершили перекрытие Волги. Штурм реки начался 8 ноября и продолжался 6 суток и 17 часов. Круглосуточно сотня машин с правого и левого берега сбрасывали в воду связки 15-тонных глыб — бетонных кубов и тетраэдров, тысячи тонн песка и гравия. 15 ноября Волга потекла по новому руслу — через сооружения гидроузла.

2008 — спортивной школе в с. Норваш-Шигали Батыревского района присвоено имя заслуженного мастера спорта России, бронзового призера Олимпийских игр в Пекине по маунтинбайку Ирины Николаевны Калентьевой. Здесь ежегодно проводятся всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри» на призы землячки-чемпионки.

16 ноября

1899 — в д. Шугурово Цивильского уезда (ныне д. Сеспель Канашского района) родился Михаил Кузьмич Кузьмин (Сеспель), классик чувашской литературы, выдающийся поэт-реформатор, драматург, прозаик, переводчик, художник, один из общественных и государственных деятелей Чувашии в первые годы образования ее автономии. Является основоположником силлабо-тонического стихосложения в чувашской поэзии. Первый сборник стихов вышел в 1928 году. С тех пор его произведения издавались на многих языках народов мира. В Чебоксарах его именем названа улица, установлен памятник, открыт музей, в родной деревне действует Мемориальный музей «Родина Михаила Сеспеля», его имя носит Чувашский государственный театр юного зрителя.

1912 — в с. Аттиково Чебоксарского уезда (ныне Козловского района) родился Михаил Николаевич Якимов, известный чувашский журналист. С 1936 года — сотрудник республиканских газет и журнала «Хат?р пул». Участник Великой Отечественной войны, после демобилизации в 1946 году начал работать в редакции газеты «Ч?ваш коммуни» (ныне «Хыпар») и более 15 лет был ее главным редактором. В 1963-1967 годах возглавлял объединенные редакции республиканских газет «Коммунизм ялав?» и «Советская Чувашия».

1923 — в д. Яншихово-Норваши Цивильского уезда (ныне Янтиковского района) родилась Вера Кузьминична Кузьмина, народная артистка ЧАССР, РСФСР, СССР, почетный гражданин Чувашской Республики. После окончания в 1947 году Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского бессменно работала в Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К.В. Иванова. За большой вклад в развитие культуры и искусства награждена Российской национальной театральной премией «Золотая маска».

1973 — по материалам экспедиций по Чувашии и Поволжью венгерский языковед-тюрколог, исследователь чувашского языка Андраш Рона-Таш выпустил книгу «Epigraphica Bulgarica», где им подтверждено булгарское происхождение чувашей. При его активном участии были изданы на венгерском языке поэма «Нарспи» К.В. Иванова и сборник переводов чувашских народных сказок. Ряд статей о чувашской литературе, поэтах и писателях был написан им для венгерской «Энциклопедии всемирной литературы».

1999 — в Чебоксарах открыт Геологический музей Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природы России по Чувашской Республике.

1999 — вынут первый куб грунта на строительстве Порецкого гипсово-ангидритового комбината (ныне ООО «ГиПор-М»). Это событие можно назвать началом рождения новой, уникальной для Чувашии отрасли промышленности — горнорудной.

17 ноября

1925 — в д. Старые Мадики Ядринского уезда (Моргаушского района) родился Поликарп Петрович Прокопьев. В 1963-1985 годах работал председателем колхоза «Большевик» Нижнетавдинского района Тюменской области, под его руководством хозяйство стало одним из передовых в регионе. За успехи в развитии сельскохозяйственного производства в 1971 году удостоен звания Героя Социалистического Труда. Его именем названы улицы в г. Тюмень и райцентре Нижняя Тавда.

1943 — за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, уроженец чувашского села Старые Челны Октябрьского района Татарской АССР, командир стрелкового взвода лейтенант Николай Кузьмич Синдряков удостоен звания Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в родном селе и г. Нурлат Республики Татарстан.

18 ноября

1918 — в д. Новая Деревня Цивильского уезда (ныне Цивильского района) родился Михаил Васильевич Силантьев. На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Командир роты танков Т-34 М. Силантьев отличился в боях по уничтожению орловской группировки противника. В бою был смертельно ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года посмертно. Его именем названы улицы в г. Цивильск и в родной деревне, Цивильская общеобразовательная школа № 1.

1940 — в с. Черниговка Приморского края родился Анатолий Романович Канюка, народный артист Чувашской АССР и Российской Федерации. На протяжении нескольких десятилетий являлся ведущим исполнителем теноровых партий в Чувашском музыкальном театре (ныне Чувашский государственный театр оперы и балета). С 2000 года — профессор кафедры сольного пения Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева.

1944 — за героизм, проявленный при отражении атаки немецкой авиации на колонну советских танков и автомашин с боеприпасами под Выборгом, звание Героя Советского Союза присвоено уроженцу чувашского села Сабакаево Мелекесского района Ульяновской области, командиру орудия Виктору Ивановичу Ерменееву. Его именем названы улица и школа в родном селе, в г. Димитровград Ульяновской области установлен бюст.

1960 — бригада В.И. Никифорова стройтреста № 4 в чистом поле уложила первые кубометры бетона в фундамент первого дома будущего города химиков, гидроэнергетиков и строителей — Новочебоксарска. Это событие стало официальной датой его рождения. Спутник столицы республики строился и расширялся очень быстрыми темпами. Уже в июле 1962 года состоялось торжественное открытие первой улицы, названной Коммунистической, в домах которой новоселье справили 160 семей. В ноябре 1983 года здесь родился стотысячный житель. По уровню благоустроенности Новочебоксарск заметно выделялся среди других поволжских городов.

19 ноября

1872 — инспектором народных училищ Симбирской губернии Ильей Николаевичем Ульяновым в с. Порецкое открыта учительская семинария — первая на современной территории Чувашии. Воспитанники получали здесь знания по общеобразовательным и специальным предметам: по полеводству, садоводству, пчеловодству, занимались ремеслами. До 1917 года семинарию окончили 765 человек. С 1937 года — педагогическое училище, которому в 1947 году было присвоено имя И.Н. Ульянова. В настоящее время здесь располагается основная общеобразовательная школа-интернат для детей сирот.

1908 — в чувашской деревне Верхнее Карачево (ныне Алькеевского района Республики Татарстан) родился Анатолий Иванович Родионов, контр-адмирал. В 1934-1944 годах служил на Тихоокеанском флоте, прошел путь до командира бригады подводных лодок. С 1945 года был военно-морским атташе при посольстве СССР в Японии, участвовал в церемонии подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии. После войны возглавлял штаб Беломорской флотилии, Управление подводного плавания Военно-морского флота страны.

1921 — в с. Шемурша Цивильского уезда (ныне Шемуршинского района) родился Василий Николаевич Никифоров, генерал-майор. Служил заместителем начальника Полтавского высшего военного училища, возглавлял Томское высшее военное командное училище связи, был начальником факультета Военной академии связи имени С.М. Буденного.

20 ноября

1913 — в д. Лебедкино Ядринского уезда (ныне Моргаушского района) родился Борис Михайлович Васильев, первый Герой Советского Союза из Чувашии в Великой Отечественной войне. Военный комиссар эскадрильи 44-й авиационной дивизии старший политрук Б. Васильев с 3 по 23 сентября 1941 года на истребителе И–153 совершил 35 боевых вылетов на штурмовку противника, в ходе которых взорвал крупный бензосклад, поразил переправу через реку Днепр, в составе группы уничтожил 7 самолетов противника на аэродроме. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 ноября 1941 года. Войну закончил в Берлине. После войны продолжал службу в ВВС, окончил Военно-воздушную академию. С 1953 года жил и работал в г. Ставрополь.

1933 — Чувашская АССР выступила инициатором Всесоюзного социалистического соревнования по строительству дорог и ликвидации бездорожья. Чувашия была объявлена опытно-показательным участком по дорожному строительству. Республика за короткое время покрылась сетью дорог, связавшей даже самые отдаленные районы с Чебоксарами. Это стало возможным благодаря всеобщему участию жителей края в «неделях дороги» и «месячниках по борьбе с бездорожьем». Главное управление шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при СНК РСФСР наградило республику Красным знаменем, премировало легковым автомобилем, наиболее отличившиеся получили радиоприемники, велосипеды, костюмы и другие ценные подарки. Дороги Чувашии также получили высокую оценку участников Всесоюзного автопробега Москва — Каракумы — Москва, проведенного летом-осенью 1933 года. Успехи в дорожном строительстве стали одним из веских оснований для награждения республики в 1935 году высшей наградой страны — орденом Ленина.

2008 — в Чебоксарах введен в эксплуатацию Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения РФ — специализированное лечебное учреждение, предназначенное для оказания высокотехнологической медицинской помощи больным.

21 ноября

1922 — в д. Якимово Чебоксарского уезда (ныне в черте г. Чебоксары) родился Михаил Поликарпович Карпеев, генерал-майор. В авиацию пришел после окончания Чебоксарского аэроклуба по путевке Ленинского комсомола. В Великой Отечественной войне участвовал с ноября 1941 года. Заместитель командира эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиационного полка старший лейтенант М. Карпеев к маю 1945 года совершил 350 успешных боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года. После войны продолжил службу в ВВС, возглавлял кафедру Харьковского высшего военно-авиационного училище летчиков. Почетный гражданин г. Харьков.

1955 — в д. Яраккасы Моргаушского района родился Евгений Евстафьевич Ерагин, заслуженный учитель Чувашской Республики, заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Более тридцати лет работал учителем чувашского языка и культуры родного края, автодела и механизации в Калайкасинской школе имени А.Г. Николаева Моргаушского района. Президент Чувашской национальной академии наук и искусств.