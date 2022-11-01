10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто защищает права граждан России, их спокойствие и безопасность. Служба в органах внутренних дел — непростая работа, в ее основе — мужество, самообладание, чувство долга и справедливости.

Вы с честью справляетесь со своими профессиональными обязанностями, проявляя при этом отвагу, выдержку, лучшие человеческие качества. В результате вашей работы за 9 месяцев 2022 года в Чувашской Республике удалось добиться сокращения числа умышленных причинений тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, бесконтактных хищений, краж, в том числе автотранспорта, разбойных нападений, хулиганств, преступности в сфере семейно-бытовых отношений. Возросла и общая раскрываемость преступлений, в том числе достигнута стопроцентная раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, истязаний, разбоев, преступлений коррупционной направленности и в сфере незаконной миграции.

Благодарю всех, кто сегодня находится на страже общественного правопорядка, за добросовестную службу. Вы успешно противостоите преступности во всех ее проявлениях, помогаете людям в трудную минуту, достойно несете «честь мундира».

Желаю вам мира, здоровья и всего самого хорошего!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев