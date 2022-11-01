Корабль-музей «Чебоксары» закрыли на зиму

Пограничный сторожевой корабль «Чебоксары», уже ставший одним из мест притяжения для горожан и гостей столицы республики, закрыт на зимний период. Впрочем, по предварительной записи и в заранее оговоренное время на корабле будут проводиться групповые экскурсии — при числе желающих от десяти человек, сообщают в Управлении культуры и развития туризма администрации столицы республики.

Напомним, распоряжением Правительства России сторожевик «Чебоксары» в 2017 году был передан в муниципальную собственность города Чебоксары для открытия музея. А 15 июля 2020 года, при содействии Главы Чувашии Олега Николаева, корабль прибыл в Чебоксары.