ЧЭСК – лучший работодатель и главная благотворительная компания Чувашии

8 ноября 2022 года в Доме Правительства Министерство труда и социальной защиты Чувашии вручило Чувашской энергосбытовой компании (Группа Компаний Трансэнергопром) сразу две награды в рамках проведения всероссийского конкурса Министерства труда Российской Федерации «Российская организация высокой социальной ответственности».

Звание лучшего работодателя Чувашии ЧЭСК получила «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы».

Почетная награда главного благотворителя Республики Чувашская энергосбытовая компания получила «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий» в номинации «Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций» – одной их приоритетных задач социальной политики Российской Федерации.

Группа компаний Трансэнергопром принимает активное участие в экономической и социальной жизни региона присутствия – Республики Чувашия. За год управления Чувашской энергосбытовой компанией ГК Трансэнергопром обеспечила стабильность производственных показателей, запустила ряд важных проектов по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов и взаимодействию с клиентами, улучшению качества и оперативности обслуживания, программы лояльности для жителей Республики – пользователем мобильного приложения и электронной квитанции.

Безусловный приоритет деятельности ГК Трансэнергопром – высокая социальная ответственность. Компания постоянно проводит корпоративные спортивные мероприятия, спонсорские и благотворительные акции, руководствуясь принципом перехода от разовых пожертвований к комплексной социальной ответственности с прозрачностью, адресностью и эффективностью использования выделяемых средств. В основу благотворительной программы компании положена деятельность, направленная на поддержку социальных республиканских и городских программ, детей из детских домов, профориентацию молодежи, экологическое просвещение и работы по благоустройству в регионах присутствия компании.

В этом году впервые компания выделила более 4 миллионов рублей на поддержку благотворительности в Чувашии. С 2021 года ЧЭСК ведет шефство над всеми детскими домами региона и всесторонне поддерживает их: обновляются спортивные залы, мебель, оборудование, спортивный инвентарь. Кроме того, в компании в 2022 году проводится акция «65 добрых дел», посвященная 65-летию компании. Сотрудники компании принимают активное участие в данном движении и вносят свой личный вклад в добрые проекты – помощи ветеранам, пожилым людям, детям, различным организациям религиозной и социальной направленности.

Высокая экологическая ответственность — еще один важнейший приоритет деятельности ЧЭСК. В компании реализуется благотворительные экологические акции, которые направлены сохранение леса и сокращение издержек на бумагу, сбор пластика, популяризацию энергосбережения и внедрения экотехнологий в инфраструктурное оснащение республики.