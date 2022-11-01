Глава Чувашии подписал указ о выплатах мобилизованным

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В понедельник, 7 ноября, Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о предоставлении единовременной денежной выплаты мобилизованным гражданам.

«Установить гражданам Российской Федерации, проживающим в Чувашской Республике и призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», единовременную денежную выплату в размере 50 тыс. рублей», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Опубликовано: 8 ноября 2022 г.


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