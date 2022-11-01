Кабинет министров и Чувашская митрополия заключили Соглашение о сотрудничестве

В День народного единства – крепкое рукопожатие государства и церкви.

От имени Кабинета министров его подписали Глава Чувашской Республики Олег Николаев, от имени Чувашской митрополии – главы трех епархий: митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов), епископы Канашский и Беловолжский Стефан (Гордеев) и Порецкий и Алатырский Феодор (Белков).

Стороны определили основные направления сотрудничества и взаимодействия. Главные пункты: возрождение духовной культуры и единства, строительство храмов, духовно-нравственное воспитание молодежи, восстановление культурно-исторической преемственности, противодействие религиозному и национальному экстремизму и терроризму, развитие патриотизма и миротворчества. В особые пункт выделены реализация прав на исповедание веры, достижение взаимного понимания и уважения, терпимости в вопросах свободы совести.

Соглашение предусматривает правительственное содействие митрополии в проведении массовых православных праздников, фестивалей, конференций, чтений, выставок, конкурсов. На плечи церкви ложится забота о возвращенных памятниках архитектуры, используемых под церковные здания. Митрополия готова сотрудничать с Республикой не только в части сохранения духовных и культурных ценностей и воспитания. Митрополит Чебоксарский и Чувашский отметил: «Мы должны и в дальнейшем идти рука об руку в осуществлении полезных и добрых проектов. Наша задача со стороны церкви оказывать всяческую духовную поддержку нашим гражданам, которые называют себя православными верующими. А в социальном смысле помогать всем, независимо от вероисповедания или принадлежности к религии вообще»

Зинаида Паршагина