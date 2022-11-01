4 ноября — День народного единства

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Народ, объединенный общей идеей, общими целями, обладает огромной силой. В истории нашего Отечества много примеров, когда сплоченность самых разных людей помогала преодолевать беду и добиваться больших побед. Наряду с другими народами России чувашский народ вписал много ярких и содержательных страниц в летопись страны. Обращаясь к традиции ниме, мы вместе преодолевали испытания, выпавшие на долю Родины, вместе достигали поставленных целей. Уверен, что каждому жителю республики и сегодня небезразличны судьба и будущее России. Сейчас как никогда становится важным единство народов России, представителей всех поколений, политических взглядов и профессий. Только общими усилиями мы можем сохранять наши общие ценности, историческую правду, противостоять вмешательству извне, защищать суверенитет и территориальную целостность России. Память о героических подвигах наших предков, многовековые традиции добрососедства и богатая многонациональная культура делают нас великим и непобедимым народом. Вместе мы способны на многое! Здоровья вам, уважаемые соотечественники, благополучия и успехов во всех начинаниях!

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

Дорогие друзья!

4 ноября наша страна отмечает особый праздник — День народного единства!

В этот день и всегда важно помнить об уважении друг к другу, добре, взаимопонимании и милосердии, искренних отношениях и великодушии. Наш благочестивый народ всегда помнил свои корни, подвиги предков и современников, ценил отзывчивую землю и нашу великую православную веру. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив!

С уважением

председатель Комитета по финансовым рынкам

Государственной Думы Российской Федерации

Анатолий АКСАКОВ

Дорогие земляки! Жители Чувашии!

Примите искренние и теплые поздравления с Днем народного единства!

Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость и благополучие. Пусть он еще крепче сплотит нас, потому что вместе — мы сила!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на благо родной Чувашии и всей России! С праздником!

Сенатор Российской Федерации

Николай ВЛАДИМИРОВ