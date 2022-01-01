Недобросовестные подрядчики берутся за некачественные проекты

А в результате — проблемные объекты

Республиканская адресная инвестиционная программа реализуется в целом на должном уровне. Однако без проблемных объектов не обходится. Что их порождает и как избавиться от этого хронического явления — об этом шла речь на вчерашней еженедельной правительственной планерке под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Предпринять все исчерпывающие меры по сдаче в намеченные сроки объектов адресной инвестиционной программы 2022 года. При этом планомерно готовиться к реализации данной программы в следующем году, избавляясь от традиционных изъянов в виде некачественной проектно-сметной документации и недобросовестности при подрядных работах.

И. о. министра экономического развития и имущественных отношений Надежда Столярова представила итоги выполнения программы за минувшие девять месяцев. Общая ее стоимость на год составила 10,3 млрд рублей, в том числе 4,3 млрд — федеральные средства. На 1 октября было освоено 56,7% годового лимита. Успешней всех показатель у Минспорта — 78%, а вот «остальным необходимо усилить работу», пожелала докладчик.

Всего запланировано ввести в эксплуатацию 166 объектов, 57 из них — в рамках национальных проектов. Времени до конца года остается мало, а ввести предстоит еще 54 объекта, в том числе 2 образовательных, 2 — культуры, 11 — здравоохранения, 21 — жилищный и другие. Наиболее проблемные среди них — детский лагерь «Звездный» в Цивильском районе, школа в микрорайоне «Садовый» в Чебоксарах, реконструкция Чебоксарского залива. Главные причины слабого освоения средств на этих объектах — некачественная проектно-сметная документация и недобросовестность подрядчиков, а также не очень активное участие претендентов на контракты.

Олег Николаев напомнил, что конец года приближается, соответственно времени на освоение бюджетных денег, и что особенно важно — федеральных, остается все меньше. Это значит, что режим работы усложняется и надо всем предельно мобилизоваться. Ведь речь идет об объектах по нацпроектам, предназначенных для обеспечения качества жизни людей и ведения бизнеса. При этом уже сейчас надо готовиться к следующему году в плане реализации следующей инвестпрограммы. А для этого необходимо избавляться от этих традиционных ошибок и недоработок.

ПОРУЧЕНИЕ.

Заблаговременно приступить к работе по подготовке земельных участков и программы строительства жилья для отдельных социальных групп населения на 2023 год, чтобы без проволочек приступить к ее выполнению и не «догонять уходящий поезд» в конце года.

Всего в республике на учете нуждающихся в жилье состоит более 61 тыс. семей, доложил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. В нынешнем году на обеспечение жильем 1160 семей разных категорий граждан из бюджетов всех уровней выделяется более 1,7 млрд рублей. 891 семья может рассчитывать на жилье с использованием социальных выплат, 268 — путем предоставления жилых помещений. В группе нуждающихся также дети-сироты и семьи с пятью и более детьми, расселяющиеся из аварийного жилья.

На сирот в этом году выделено 500,2 млн рублей, в том числе 72,6 млн — средства федеральные. 132 млн рублей направляется на приобретение жилья по сертификатам. Если в прошлом году их было 10, то в нынешнем — 64 сертификата. Всем им они выданы, 55 уже приобрели квартиры.

На 1 января с. г. в списке нуждающихся состояли 500 семей с пятью и более детьми. На этот год из бюджета республики выделено 134,9 млн рублей на жилье для 28 семей.

Такие семьи также имеют возможность обзавестись им с использованием сертификатов, 21 семья уже воспользовалась этим, сообщил министр. Кроме этих мер, предусматривается также льготная ипотека.

По программе аварийного жилья необходимо переселить 520 граждан из 24 домов общей площадью 7,9 тыс. кв. метров. Это жилье находится в 7 муниципалитетах, на данную работу предусмотрено 383,4 млн рублей, в том числе 283 млн — на 2022 год. На две трети предусмотренных средств контракты уже заключены.

Как отметил Глава республики, форм поддержки в реализации программы достаточно. «Надо только работать, в том числе с очередниками, консультировать их и сопровождать», — сказал он. При этом не ограничиваться только нынешней программой, но и предстоящей на 2023 год, чтобы не создалась авральная ситуация.

ПОРУЧЕНИЕ.

Систематизировать предложения, прозвучавшие на форуме земляков «Знай наших». В том числе для использования на предстоящем туристическом форуме в Чувашии.

Надежда Столярова рассказала об итогах прошедшего форума земляков «Знай наших». В нем приняли участие представители многих регионов страны, где проживают выходцы из Чувашии. Состоялся круглый стол, по итогам которого подписано соглашение о сотрудничестве между федеральной национально-культурной автономией и межрегиональной общественной организацией. Ряд документов ляжет в основу профилей муниципальных образований. Прошла выставка народных художественных промыслов.

Глава республики выразил благодарность всем, кто организовывал форум. «Отклики о нем достаточно позитивные, а главное, есть желание проводить форум регулярно, даже ежегодно», — сказал он. И добавил, что высказанные в ходе форума предложения «надо разложить по полочкам, чтобы потом использовать, в частности, на предстоящем туристическом форуме».