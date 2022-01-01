АНДРЕЙ ТУРЧАК,

секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации:

«Заехал на Чебоксарский электроаппаратный завод, предприятие, принимающее активное участие в интеграции Донбасса в экономическое пространство России. Еще весной этого года ЧЭАЗ предложил Донецкому и Торезскому электротехническим заводам сотрудничество. Первым совместным проектом стала подстанция «Город-2» для Мариуполя, которую собирали здесь, на заводе в Чебоксарах, донецкие специалисты. Скоро ее отправят в пункт назначения. В ближайшей перспективе — запуск производства и сборки подстанций чувашской разработки на предприятиях ДНР. Это позволит им вместе участвовать в проектах по восстановлению энергоснабжения Донбасса. Специалисты Донецкого и Торезского электротехнических заводов уже проходят обучение на ЧЭАЗе. Во время посещения учебного центра вручили им первые удостоверения о получении дополнительной квалификации».