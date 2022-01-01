Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АНДРЕЙ ТУРЧАК,
секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации:

«Заехал на Чебоксарский электроаппаратный завод, предприятие, принимающее активное участие в интеграции Донбасса в экономическое пространство России. Еще весной этого года ЧЭАЗ предложил Донецкому и Торезскому электротехническим заводам сотрудничество. Первым совместным проектом стала подстанция «Город-2» для Мариуполя, которую собирали здесь, на заводе в Чебоксарах, донецкие специалисты. Скоро ее отправят в пункт назначения. В ближайшей перспективе — запуск производства и сборки подстанций чувашской разработки на предприятиях ДНР. Это позволит им вместе участвовать в проектах по восстановлению энергоснабжения Донбасса. Специалисты Донецкого и Торезского электротехнических заводов уже проходят обучение на ЧЭАЗе. Во время посещения учебного центра вручили им первые удостоверения о получении дополнительной квалификации».

Опубликовано: 31 октября 2022 г.


Читайте также:

В Марий Эл и Чувашии стартовали уроки безопасности тепла от «Т Плюс»
Игра моя — «КЭС-БАСКЕТ»!
Судебные приставы Чувашии познакомились с работой Чебоксарской ТЭЦ-2
Теплотрассы нуждаются в защите
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!» в Марий Эл и Чувашии
Энергетики Марий Эл и Чувашии присоединились к донорской акции «Т Плюс» - «Мы с тобой одной крови»
Заместитель исполнительного директора ЧЭСК ответит на вопросы радиослушателей в прямом эфире
Работники ЧЭСК провели для школьников урок, приуроченный к Всемирному дню водных ресурсов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.