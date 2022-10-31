ГИБДД Чувашии рекомендует владельцам машин на летней резине воздержаться от поездок

Первый снег на дороге — это не только дискомфорт и неудобства в управлении транспортным средством. В такие дни резко возрастает число ДТП.

Отдел ГИБДД по г. Чебоксары напоминает водителям, которым все-таки пришлось сесть за руль в таких условиях, что следует быть максимально внимательными, снизить скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал с достаточным запасом.

Пешеходам перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться, что автомобиль полностью остановился, пропуская их.