ГИБДД Чувашии рекомендует владельцам машин на летней резине воздержаться от поездок

Первый снег на дороге — это не только дискомфорт и неудобства в управлении транспортным средством. В такие дни резко возрастает число ДТП.
Отдел ГИБДД по г. Чебоксары напоминает водителям, которым все-таки пришлось сесть за руль в таких условиях, что следует быть максимально внимательными, снизить скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал с достаточным запасом.
Пешеходам перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться, что автомобиль полностью остановился, пропуская их.
Один Ответ
СНЕГОПАД
Фонарь и падающий снег,
деревья, как подводные кораллы…
Природа, празднуя успех,
писать в ночи картину завершала…
Какое чудо этот снегопад!
Кружат снежинки в вальсе невпопад,
и кажется, что люди все подряд
одеты в белый праздничный наряд.
С восторгом, визгом наша детвора,
под снегопадом снежных баб лепя,
в снежки играет и кричит:»Ура!»,
без варежек холодный снег крутя.
Дворняжки белые по улице бегут,
машины белые, как корабли плывут,
а в поле белые стога стоят,
а в снежном городе в ночи огни горят.
Но вдруг прервался чудо снегопад,
так осенью бывает в листопад,
на небо устремился детский взгляд,
родители детей задумчиво молчат.
Как по команде громко детвора
вдруг закричала, требуя, прося:
«Верните нам обратно снегопад,
а то растает праздничный наряд!»
Цветы балконные засыпаны стоят,
дворняги белые притихшие скулят,
стога под ветром сбросили наряд,
лишь также в городе ночном огни горят.
Что было дальше, люди говорят:
«Случилось чудо — новый снегопад
пустился в пляс, засыпал всех подряд,
в восторг привёл и обновил наряд.»
И снова с визгом наша детвора
на крепость снежную — «Ура!»,»Ура!»,»Ура!»-
в атаку бросилась воинственно крича,
и враг бежал мурлыкая «ворча».
По небу кони снежные летят,
деревья белые друг с другом говорят,
вновь в поле белые стога стоят,
и белом городе огни горят.
Серёжа Сергеев,г.Чебоксары