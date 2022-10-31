ГИБДД Чувашии рекомендует владельцам машин на летней резине воздержаться от поездок

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Первый снег на дороге — это не только дискомфорт и неудобства в управлении транспортным средством. В такие дни резко возрастает число ДТП.

Отдел ГИБДД по г. Чебоксары напоминает водителям, которым все-таки пришлось сесть за руль в таких условиях, что следует быть максимально внимательными, снизить скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал с достаточным запасом.

Пешеходам перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться, что автомобиль полностью остановился, пропуская их.

Опубликовано: 31 октября 2022 г.


Читайте также:

Пассажирка с признаками опьянения пыталась уехать за рулем, пока водителя оформляли за нетрезвое вож...
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
28 нетрезвых водителей задержаны в канун Дня защитника Отечества

Один Ответ

  1. СНЕГОПАД

    Фонарь и падающий снег,
    деревья, как подводные кораллы…
    Природа, празднуя успех,
    писать в ночи картину завершала…

    Какое чудо этот снегопад!
    Кружат снежинки в вальсе невпопад,
    и кажется, что люди все подряд
    одеты в белый праздничный наряд.
    С восторгом, визгом наша детвора,
    под снегопадом снежных баб лепя,
    в снежки играет и кричит:»Ура!»,
    без варежек холодный снег крутя.
    Дворняжки белые по улице бегут,
    машины белые, как корабли плывут,
    а в поле белые стога стоят,
    а в снежном городе в ночи огни горят.
    Но вдруг прервался чудо снегопад,
    так осенью бывает в листопад,
    на небо устремился детский взгляд,
    родители детей задумчиво молчат.
    Как по команде громко детвора
    вдруг закричала, требуя, прося:
    «Верните нам обратно снегопад,
    а то растает праздничный наряд!»
    Цветы балконные засыпаны стоят,
    дворняги белые притихшие скулят,
    стога под ветром сбросили наряд,
    лишь также в городе ночном огни горят.
    Что было дальше, люди говорят:
    «Случилось чудо — новый снегопад
    пустился в пляс, засыпал всех подряд,
    в восторг привёл и обновил наряд.»
    И снова с визгом наша детвора
    на крепость снежную — «Ура!»,»Ура!»,»Ура!»-
    в атаку бросилась воинственно крича,
    и враг бежал мурлыкая «ворча».
    По небу кони снежные летят,
    деревья белые друг с другом говорят,
    вновь в поле белые стога стоят,
    и белом городе огни горят.

    Серёжа Сергеев,г.Чебоксары

    reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.