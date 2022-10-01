Чувашские строители готовят Мариуполь к зиме

В четырех домах, которые чувашские строители восстанавливают в Мариуполе, завершается подготовка к отопительному сезону, сообщает Минстрой Чувашии. В двух из них уже установлены окна, батареи, приведена в порядок кровля, в двух других эта работа завершается. До конца месяца в них должны подать тепло. Кроме того, в одном подлежащем сносу доме все еще проживают люди, и переселять их пока некуда. Поэтому там тоже идет замена окон и батарей — чтобы можно было перезимовать. На объектах ежедневно трудятся 160 человек и 4 единицы техники. Как стало известно, что Чувашия будет восстанавливать в Мариуполе еще 6 домов. «Принцип работы тот же, первая задача — закрыть тепловой контур перед зимой: окна, крыши, отопительные системы. Далее обеспечить горячее и холодное водоснабжение, наладить канализацию, электро- и газоснабжение, а также провести работы над фасадами домов», — говорит руководитель Минстроя Павел Данилов.