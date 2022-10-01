«Росгосстрах»: чаще всего в аварии попадают клиенты на автомобилях ВАЗ и Toyota

В этом году чаще всего в аварии попадали водители на различных моделях марок ВАЗ/Lada и Toyota. Об этом свидетельствует анализ обращений в компанию «Росгосстрах» автомобилистов с полисами ОСАГО. 15,7% страховых случаев приходится на ВАЗы и 11,8% — на машины марки Toyota. Далее с существенным отрывом следуют автомобили Kia (7,5%), Hyundai (7,3%) и Nissan (5,7%).

ВАЗ и Toyota лидируют и по количеству серьезных дорожно-транспортных происшествий, после которой экспертиза устанавливала конструктивную гибель автомобиля — так называемый «тоталь». Чаще всего признавались «тотальными» автомобили ВАЗ/Lada (4,3% от происшествий с машинами этой марки), Toyota (4%), Nissan (7,5%), Mercedes-Benz (13%) и Honda (9%). Всего же за среднем за 3 квартала 2022 года доля указанных в полисах ОСАГО автомобилей, восстановление которых после ДТП было признано экономически нецелесообразным, составило в «Росгосстрахе» 3,7%.

Впрочем, страховые события с автомобилями, защищенными полисами каско, дают несколько иную картину. В ТОП-5 по количеству обращений попали Toyota (15,3% страховых случаев), ВАЗ/Lada (11,4%), Renault (8,7%), Kia (8,3%) и Hyundai (8%). Застрахованные по каско автомобили реже признавались «тотальными» — доля не подлежащих восстановлению машин составила за 9 месяцев 2022 всего 2%. Чаще всего это были автомобили Renault (2,8% от происшествий с машинами этой марки), ВАЗ/Lada (1,9%), Toyota (1%), Kia (1,8%) и Hyundai (1,5%).

«В этом году мы не отмечаем существенного увеличения количества случаев, по которым компании — и не только наша — признают полную конструктивную гибель транспортных средств, хотя весной был заметный всплеск. Это вызвано тем, что стоимость запчастей и лакокрасочных материалов возросла — следовательно, оценка затрат на восстановление автомобиля немного чаще стала достигать порога, при котором ремонт считается нецелесообразным, — рассказал начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Александр Казимов. — В «Росгосстрахе» по каско решение о признании транспортного средства «тотальным» принимается в случае, если расходы на его ремонт достигают 65% страховой стоимости. В отдельных случаях мы можем предложить страхователю снижение порога — в его же интересах и при его согласии. Это делается в ситуациях, когда повреждения транспортного средства затрагивают критически важные узлы и агрегаты, и приобретение другого автомобиля будет безопаснее для клиента, чем восстановление аварийной машины и ее дальнейшая эксплуатация».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании.

6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru