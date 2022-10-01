Олег Николаев, Глава Чувашии

«Огромные слова благодарности жителям республики за объединение, которое мы видим в рамках проведения СВО и частичной мобилизации в России. Благодарю деятелей культуры за трогательные душевные мероприятия. Наши бабушки, женщины вяжут носки, вышивают платочки, предприниматели и простые люди собирают деньги, чтобы приобретать необходимое для наших бойцов. Это показывает, что мы вместе сильны и что, объединившись, можем сделать намного больше. Многонациональный народ России всегда консолидируется в сложные периоды и вместе решает большую задачу в борьбе с возникшими угрозами. Все средства, которые собираются жителями, будут использоваться эффективно. Мы в постоянном контакте с теми бойцами, кто проходит слаживание перед отправкой в зону боевых действий, и с теми, кто уже находится на территории бывшей Украины».