Денис Спирин, глава администрации г. Чебоксары:

«Подписал документы по поддержке чебоксарских семей мобилизованных военнослужащих с детьми. Во-первых, город гарантирует их детям бесплатное посещение детских садов. Родительская плата с этих семей взиматься не будет. Эта мера поддержки принята в Чебоксарах дополнительно к тем, что обозначены в Указе Главы Чувашской Республики Олега Николаева. Во-вторых, дети мобилизованных военнослужащих будут обеспечены бесплатным питанием в школах. Понимаю, что у чебоксарцев могут возникнуть различные вопросы. Вы можете задавать их в моем телеграм-канале, в комментариях, передам их специалистам для подготовки ответов в сжатые сроки. Задать вопросы можно также по телефону 23-42?47. Работу по налаживанию механизмов поддержки семей военнослужащих продолжим».