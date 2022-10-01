16 октября — День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников дорожного хозяйства!

Отрасль, в которой вы трудитесь, имеет стратегическое значение для экономического развития Чувашской Республики, повышения уровня и качества жизни наших граждан. Перед вами стоят многоплановые задачи — это повышение качества строительства и ремонта, внедрение современных и цифровых технологий, достижение высокого уровня содержания автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения. Для этого мы последовательно увеличиваем вложения в отрасль — дорожный фонд Чувашской Республики в текущем году увеличился более чем на 2,2 млрд рублей и впервые составил 8 млрд рублей.

Чувашская Республика сегодня успешно участвует в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», реализует масштабные инфраструктурные проекты, одним из которых является строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань (М-12). Ее значение сложно переоценить — это и рабочие места для местного населения, придорожная инфраструктура, а, значит, перспектива развития малого и среднего бизнеса на участках в Чувашии.

В этом году в республике приступили к ликвидации грунтовых разрывов на региональной сети автодорог. Это позволит улучшить транспортную доступность, сократить маршруты школьных автобусов и пассажирского транспорта. Об этом я говорил в своем Послании Государственному Совету Чувашской Республики. Дан старт строительству автодороги межмуниципального значения, соединяющей Мариинско-Посадский и Козловский районы, а в будущем — Вурнарский и Красноармейский районы, Ибресинский и Порецкий районы.

Выражаю вам признательность за профессионализм и достигнутые показатели. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Олег Николаев, Глава Чувашской Республики