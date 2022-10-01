Неосвоенные муниципалитетами средства Дорожного фонда будут перераспределены

Программы выполнения дорожных работ в муниципалитетах республики выполнены на 90%, это больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного строительства республики.

«На завершение всех работ отводится срок до 1 ноября, на сдачу — до 1 декабря. Чтобы обеспечить стопроцентное кассовое исполнение, неосвоенные в установленные сроки средства будут перераспределены, работа в этом направлении уже ведется. Средства направим в пользу тех объектов, где уже работы выполнены с опережением производственного графика», — заявил руководитель ведомства Владимир Осипов.

Впрочем, не везде работа ведется споро. По итогам мониторинга выявлены нарушения, например, в Шемуршинском районе и в городе Алатыре. Речь идет о срыве подрядными организациями сроков производства работ и использовании некачественных материалов — это при том, что большинство контрактов заключено еще в апреле текущего года либо вообще являются переходящими с 2021 года.

Так, по Шемуршинскому району объем выполненных работ составляет 1,8 млн рублей или 11% при общем финансировании 15,6 млн рублей. Нулевое кассовое освоение — по программе ремонта дворовых территорий и в границах сельских поселений. По остаточному объему финансирования дорожные работы либо не выполнены, либо не прошли проверку строительного контроля.

Похожая ситуация с выполнением программы капитального ремонта и ремонта дворовых территорий в городе Алатыре. Кассовое исполнение по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в границах Алатыря — 24,8 млн рублей или 33,1% при общем объеме 74,8 млн рублей. Здесь имеются объекты с нулевым показателем кассового исполнения.

Работа с подрядчиками организована плохо, считают в Минтрансе республики. В Алатыре есть риск как физического невыполнения, так и низкого освоения средств Дорожного фонда. Поэтому объемы финансирования по программам капитального ремонта, ремонта автодорог и дворовых территорий будут перераспределены в пользу дополнительно выполненных объемов работ, требующих оплаты в текущем году.