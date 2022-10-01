Господдержка АПК — под контролем КСП и прокуратуры

Субсидии надо использовать добросовестно

В 2022 году на поддержку агропромышленного комплекса нашей республики направлено более 3 млрд рублей. Различные субсидии и гранты вправе получить как личные подсобные хозяйства, так и крупные сельхозпроизводители. Однако, как считает вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, заручиться господдержкой лишь начало работы, главное — использовать эти средства своевременно и добросовестно на цели, обозначенные в планах.

Аграрное ведомство вместе с надзорно-контролирующими органами систематически следят за эффективностью использования бюджетной помощи, информируя ее получателей об особенностях процесса. На днях данная тема обсуждалась в прямом эфире в сообществе «Чувашская Республика». В онлайн-диалоге участвовали зам. председателя Контрольно-счетной палаты Чувашии Елена Яковлева, прокурор отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства республиканской прокуратуры Александр Мадюшкин, начальник отдела правовых и земельных отношений Минсельхоза Владимир Юшин и заведующий сектором ревизионной работы отдела отчетности АПК и ревизионной работы министерства Анатолий Такмаков.

Аграрии выходили в эфир с самыми разными вопросами. Чаще всего их интересовала периодичность проверок использования субсидий, какие направления вообще подпадают под проверки. Исключений тут нет — все субсидии подлежат проверке, сказал Анатолий Такмаков. В том числе со стороны КСП, добавила Елена Яковлева. Иные интересовались даже тем, будет ли реакция на сообщения «доброжелателей» о том, что сосед не по целевому назначению использует субсидию…

Как отмечалось, нарушения в использовании субсидий имеются, но они носят нечастый характер. Минсельхозом в нынешнем году выявлено четыре таких случая. По данным Анатолия Такмакова, за 9 месяцев проверен 41 получатель, в том числе 15 юридических лиц, 26 крестьянских фермерских хозяйств. У одного юрлица и трех КФХ установлены факты необо-снованного получения средств государственной поддержки. Наиболее часто встречается расходование гранта с отклонением от утвержденного плана расходов. При этом фермерам и аграриям дается возможность их скорректировать.

С месяц назад комиссия рассмотрела около 10 заявок по изменению планов расходов по бизнес-проектам. Все заявки были одобрены. Один фермер планировал на грант построить кормохранилище, но эта помощь не понадобилась — при возведении своего жилого дома у агрария высвободилось необходимое количество стройматериалов. Сумму было предложено перенаправить на закупку дополнительного поголовья крупного рогатого скота. Не было бы корректировки — средства пришлось бы возвращать в бюджет.

Не всегда сельхозтоваропроизводители соблюдают правила, запрещающие продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или отчуждение имущества, приобретаемого фермером с использованием гранта. В течение пяти лет со дня получения поддержки по закону этого делать нельзя. Глава КФХ приобрел стройматериалы для реконструкции животноводческого помещения за счет гранта, а затем в связи с ненадобностью стройматериалы продал и вырученные деньги использовал на другие цели. На комиссию фермер вопрос не вынес, средства пришлось возвращать в бюджет. Если бы он своевременно уведомил комиссию, это было бы выходом из ситуации.

Также встречаются случаи в области элитного семеноводства, когда сельхозтоваропроизводители представляют документы на получение субсидий до окончания сева. Такое допускается, основанием для расчета сумм субсидий служит технологическая карта, где указывается планируемая фактическая посевная площадь под конкретной культурой, которая подлежит субсидированию. Однако в последующем при сравнении со статистическим отчетом может оказаться, что данная культура засеяна на меньшей площади, чем было заявлено. В таких случаях получатель средств поддержки должен в добровольном порядке в течение 10 рабочих дней после окончания сева возвратить средства пропорционально сокращению посевных площадей. Модераторы встречи также напомнили, что получателем субсидии заключается соглашение с Минсельхозом Чувашии с установлением показателя результативности. В случае невыполнения установленного соглашением показателя результативности субсидия подлежит возврату.

Между тем

Были вопросы у участников онлайн-общения и по такому важному направлению, как инициативное бюджетирование. Объемы субсидий по данной программе из года в год растут, сказала Елена Яковлева, соответственно — и число получателей. Эти объемы складываются из средств республиканского, местного бюджетов и самого населения. При этом основная доля ложится на республиканские субсидии. Значительная часть их идет на ремонт дорог. По результатам проверок в шести муниципалитетах самыми недорогими оказались проекты в Порецком районе, что связано с наличием на его территории щебеночного карьера. А самые дорогие дороги — в Цивильском районе, где они в основном с асфальтобетонным покрытием. Типичными нарушениями являются определение начальной цены контракта, включение в смету непредвиденных затрат, приемка фактически невыполненных работ и ряд других.