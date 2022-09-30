Житель Цивильского района перевозил двоих детей без детских кресел

От безответственного поведения взрослых могут пострадать дети…

Экипаж отделения ГИБДД МО МВД России «Цивильский» заехал в деревню Чиричкасы для проверки сообщения о нетрезвом водителе. Навстречу инспекторам выехала такая же модель ВАЗа, которую хотели проверить полицейские. Машина оказалась не та, но и здесь нашлась работа для стражей дорог.

На переднем сиденье, без всяких кресел и удерживающих устройств, примостилась пара мальчишек двух-трех лет, которых папа решил прокатить таким образом, не задумываясь о возможных последствиях. Конечно, мужчина оправдывался тем, что ехать ему было недалеко, но и в пределах небольших населенных пунктов никто не застрахован от возможных дорожных ЧП и от встречи с нетрезвыми водителями. К тому же местный житель не успел переоформить страховой полис гражданской ответственности автомобилиста. За это главе семейства также придется заплатить штраф, как и за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД неслучайно уделяют пристальное внимание вопросам безопасности юных участников дорожного движения. За восемь месяцев в Чувашии произошло свыше 100 аварий с участием детей, два ребенка погибло, 118 получили травмы.