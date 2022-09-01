Чувашская энергосбытовая компания поддерживает детские центры региона

Добро спасет мир

Чувашская энергосбытовая компания (Группа компаний Трансэнергопром) продолжает свою благотворительную деятельность и поддерживает детские центры региона.

В этом году воспитанникам Порецкого детского дома им. И.Н. Ульянова силами энергетиков был отремонтирован спортивный зал. Капитальный ремонт проходил в летний каникулярный период. Теперь он преобразился до неузнаваемости и ребята ежедневно занимаются спортом, с 1 сентября у них появился тренер.

На этот раз работники ЧЭСК навестили ребят, побеседовали, а также вручили им подарки — интерактивную доску и песочный столик.

«В этом маленьком, но уютном зале есть все условия для занятий физической культурой и спортом. Три недели ребята с удовольствием занимаются волейболом», — отметил физрук Сергей Кармастин.

«Мы каждый день ходили смотрели как строители ремонтировали спортивный зал и сейчас с удовольствием посещаем его», — поделилась впечатлениями Ксюша.

Энергетиками также была продолжена традиционная экологическая акция по посадке деревьев, которая стартовала в прошлом году. Настоящий плодово-ягодный сад был разбит в Шумерлинском центре для детей-сирот. Здесь не просто высадили деревья, а подготовились основательно — завезли плодородный грунт. Вместе с ребятами яблони, груши, сливу, смородину, жимолость высаживали сотрудники ЧЭСК.