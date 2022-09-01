За долгостроями следим онлайн

Чтобы посмотреть, как идут работы по достройке многоквартирного дома на проезде Соляное, дольщикам теперь необязательно каждый день приезжать в дальний микрорайон Чебоксар. Сейчас на объекте установлены видеокамеры, работающие в круглосуточном режиме, и за строительством дома с непростой судьбой все желающие могут наблюдать онлайн.

Разрешение на строительство этого дома, напомним, было выдано еще в декабре 2015 года, процесс было пошел, но затем на несколько лет остановился на стадии фундамента и свай. Одно время даже шла речь, что завершать строительство смысла нет и лучше выплатить дольщикам компенсации. Однако в сентябре 2020 года Фонд развития территорий принял решение о завершении строительства жилого дома на 267 квартир по проезду Соляное, были выделены средства на достройку проблемного объекта. Прежний застройщик, ООО «Алза», был признан банкротом. В прошлом году права застройщика переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства в Чувашской Республике. Строительные работы взяло на себя ООО «ТехСтройКазань».

Сейчас, сообщают в Минстрое Чувашии, на объекте ведутся электрические, сантехнические, штукатурные работы, осуществляется монтаж окон, монтаж лифтового оборудования. Сами дольщики между тем просят ускорить темпы работ. «Если сильно постараться, то и пораньше можно завершить строительство этого проблемного объекта, — пишет ВКонтакте одна из участниц «долевки». — Люди уже семь лет ждут своих квартир»…

…Камеры видеонаблюдения установлены на еще двух чебоксарских многоэтажках–долгостроях, по улице Калинина, 83 и в ЖК «Ривьера», пл. Речников, 7, рядом с речпортом. Обе они тоже достраиваются при поддержке Фонда развития территорий. У дольщиков, ожидающих новоселья в этих домах, есть на памяти хороший пример — в марте нынешнего года, также с помощью фонда в Чебоксарах был сдан в эксплуатацию долгострой по улице Гражданской, 6. Заветные ключи от квартир в этом доме более 90 дольщиков ждали семь лет…

Напомним, проблемы обманутых дольщиков решаются и другим способом. Если достройку дома, заброшенного фирмой-банкротом, признали нецелесообразной, людям выплачивают компенсации средств, вложенных в строительство жилья, с учетом рыночных цен на день принятия фондом решения о способе восстановления прав граждан-участников долевого строительства. Так, уже осуществлены выплаты дольщикам, так и не дождавшимся новоселья в доме на бульваре Зеленый, 3а в Новочебоксарске. Сейчас идет выплата компенсаций дольщикам еще одного новочебоксарского недостроя, по улице Советской, 1а, и дома в Чебоксарах, в ЖК «Гагаринский». Оба этих объекта начинало возводить ООО «Альянс–недвижимость», в прошлом году признанное банкротом. Как сообщают в Минстрое Чувашии, большинство дольщиков выплаты уже получило.

Тридцать миллиардов на компенсации

К середине сентября, пишет «Российская газета», Фонд развития территорий полностью выплатил денежные компенсации пострадавшим дольщикам более 500 проблемных объектов в 47 регионах России. «Более 14 тысяч граждан уже получили свои деньги, общая сумма выплат составила 29,8 миллиарда рублей», — рассказал журналистам главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

По словам Тимофеева, выплата компенсаций становится основным способом решения проблем дольщиков в России. «В последнее время фонд все чаще и чаще принимает решения о выплате компенсаций, а не о достройке проблемных объектов. Таким образом, у людей появляется возможность быстрее решать свои проблемы с жильем», — пояснил он.

Но и достроечный вариант тоже работает.

С января 2022 года, по данным ФРТ, силами регионов в России были достроены и введены в эксплуатацию 103 проблемных объекта, благодаря чему 10,4 тысячи граждан смогут получить или уже получили квартиры.

При этом, считает руководитель Фонда развития территорий, уровень сложности решения проблем неуклонно растет. «Естественно, в первую очередь были решены проблемы более простых объектов, в будущем задачи будут сложнее, — подчеркнул Тимофеев. — Вместе с тем у ФРТ есть все инструменты для решения проблем обманутых дольщиков. Подтверждение тому — итоги 8 месяцев этого года. За это время восстановлены права 30,9 тысячи пострадавших дольщиков. Благодаря решениям, принятым наблюдательным советом фонда, свое жилье получили уже 2,9 тысячи человек, а компенсацию выдали 14,2 тысячи дольщиков. Права еще 13,8 тысячи человек восстановили за счет привлечения нового инвестора, предоставления компенсационных квартир и выплат».