Новости муниципалитетов короткой строкой

В АЛАТЫРСКОМ РАЙОНЕ благодаря участию местных жителей в программе инициативного бюджетирования отремонтирована дорога от деревни Ялушево в направлении поселка Санаторного. Подрядчик меньше чем за месяц уложил 400 метров дорожного полотна.

В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ в 2022 году с помощью «народных бюджетов» и при поддержке республики планируют воплотить в жизнь 38 проектов на общую сумму около 72 млн рублей. Большая часть инициатив направлена на ремонт грунтовых дорог, водопроводной сети и водонапорных башен.

В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ глава администрации Дмитрий Иванов лично инспектирует, как идут работы по проектам инициативного бюджетирования. На днях он побывал в деревне Сине-Кинчеры Шихабыловского сельского поселения и проверил, довольны ли жители новыми тротуарами, проложенными к местной школе.

В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ неравнодушные жители деревни Кумаши своими силами и на свои средства не только очистили пруд, но и обустроили колодец.

Публикуется в рамках проекта «Власть на месте — инициативное бюджетирование», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии