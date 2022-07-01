«Культурный десант» из Чувашии отправился в ДНР

«Культурный десант» из Чувашии отправился с концертами в Донецкую народную республику. Музыканты и певцы выступят перед местными жителями и нашими соотечественниками, чтобы поддержать их в это непростое время.

В состав творческой группы вошли: эстрадный певец Алексей Шадриков, актер Чувашского молодежного театра Сергей Кувшинов, лауреат всероссийского конкурса-фестиваля «Серебряный голос» Диана Павлова, автор и исполнитель чувашской эстрады Екатерина Петрова и артистка Чувашского академического ансамбля песни и танца Мария Гущина.

«Культурный десант» артистов Чувашии стал выражением моральной поддержки, особенно важной для жителей Донбасса в условиях специальной военной операции», – говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры Чувашии.