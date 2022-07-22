Реконструкцию Гражданской ускоряют ко Дню знаний

С началом учебного года поток транспорта в направлении юго-западного района столицы Чувашии и из него заметно усилится. Понимание этого во многом влияло на повестку состоявшейся вчера очередной штабной планерки в строительном городке «Дорисса», ведущего реконструкцию улицы Гражданской.

Неизменной остается задача запустить к началу учебного года движение по четной стороне улицы, важным строители считают и завершение к сентябрю устройства там тротуаров. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин поручил усиленно готовить к запуску по «половине» улицы движения троллейбусов.

Подрядчику поручено вывезти старые остановочные павильоны и обустроить новые, с нормальными подходными путями. Тем временем троллейбусное управление активно монтирует новую контактную сеть. Важная деталь — на улице станет меньше «визуального мусора» над дорогой. Лишние тросы уберут благодаря монтажу специальных кронштейнов. А сами контактные провода для троллейбусов для Гражданской закуплены повышенной прочности — обрывов должно стать меньше. На поворотах троллейбусы тоже перестанут заметно притормаживать — для них смонтируют «стрелки», позволяющие маневрировать быстрее.

На сегодня удалось «расшить» основные тормозящие стройку моменты — на втором этапе реконструкции (бывшее кольцо) связисты решили проблему с прокладкой своих кабелей, с другими коммуникациями ситуация тоже улучшилась. Главный вопрос сейчас — с перемычкой газопроводов в районе бывшего кольца. Это технически сложная процедура, к тому же требующая соблюдения требований множества административных регламентов. А без перекладки этих газопроводов запустить движение по четной стороне будет нельзя.

Результаты работы строителей и смежников в августе покажут, какой будет эта осень для жителей юго-запада столицы республики.