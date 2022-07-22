С началом учебного года поток транспорта в направлении юго-западного района столицы Чувашии и из него заметно усилится. Понимание этого во многом влияло на повестку состоявшейся вчера очередной штабной планерки в строительном городке «Дорисса», ведущего реконструкцию улицы Гражданской.
Неизменной остается задача запустить к началу учебного года движение по четной стороне улицы, важным строители считают и завершение к сентябрю устройства там тротуаров. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин поручил усиленно готовить к запуску по «половине» улицы движения троллейбусов.
Подрядчику поручено вывезти старые остановочные павильоны и обустроить новые, с нормальными подходными путями. Тем временем троллейбусное управление активно монтирует новую контактную сеть. Важная деталь — на улице станет меньше «визуального мусора» над дорогой. Лишние тросы уберут благодаря монтажу специальных кронштейнов. А сами контактные провода для троллейбусов для Гражданской закуплены повышенной прочности — обрывов должно стать меньше. На поворотах троллейбусы тоже перестанут заметно притормаживать — для них смонтируют «стрелки», позволяющие маневрировать быстрее.
На сегодня удалось «расшить» основные тормозящие стройку моменты — на втором этапе реконструкции (бывшее кольцо) связисты решили проблему с прокладкой своих кабелей, с другими коммуникациями ситуация тоже улучшилась. Главный вопрос сейчас — с перемычкой газопроводов в районе бывшего кольца. Это технически сложная процедура, к тому же требующая соблюдения требований множества административных регламентов. А без перекладки этих газопроводов запустить движение по четной стороне будет нельзя.
Результаты работы строителей и смежников в августе покажут, какой будет эта осень для жителей юго-запада столицы республики.
Реконструкцию Гражданской ускоряют ко Дню знаний
С началом учебного года поток транспорта в направлении юго-западного района столицы Чувашии и из него заметно усилится. Понимание этого во многом влияло на повестку состоявшейся вчера очередной штабной планерки в строительном городке «Дорисса», ведущего реконструкцию улицы Гражданской.
Один Ответ
В г.Чебоксары в составе градостроительного совета есть или нет уроженцы столицы Чувашии? Наверное нет, т.к. в огромном юго-западном микрорайоне, вдоль длинющей ул.Гражданская, нет ни скверов, ни парков — вырублены все лесопарковые территории. А ведь есть пример уважения к людям — это парки и скверы вдоль ул.К.Маркса и пр.Ленина. Депутаты, почему так происходит?