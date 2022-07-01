По лесной тропе к комфортной жизни!

Сложно припомнить случаи, когда застройка новых микрорайонов начиналась без критики жителей. Вот и новый «Дубрава­-Парк» еще до проведения публичных слушаний столкнулся с претензиями к планам по освоению будущей территории. Инициативная группа жителей выступает за то, чтобы сохранить лесной массив на окраине юго­з-ападного района Чебоксар. Застройщик в лице Ипотечной корпорации Чувашской Республики продемонстрировал эскизный проект, где предусмотрен и современный микрорайон, и парк — как компромиссное решение создавшейся ситуации. В последнее время об этом было написано немало материалов для интернет-­ресурсов и газет.

«Но что, если не принимать позицию ни той, ни другой стороны, а своими глазами увидеть, что пытаются так рьяно защитить жители?» — таким вопросом озадачился автор этих строк. Выехать на место будущей застройки микрорайона и проверить состояние вышеупомянутого лесного массива стало редакционным заданием. Так что этот материал стоит воспринимать как еще одну точку зрения на проект микрорайона «Дубрава-­Парк», и это вовсе не попытка кого-­то защитить.

Итак, мы на месте. Условия максимально приближены к походным. От бульвара Миттова к «зеленым» местам отдыха ведут тропинки. И сразу на пути — крутой спуск. Если идти сюда жарить шашлыки, то с пакетами в руках было бы тяжеловато. Впрочем, люди с атлетическим телосложением со мной могут не согласиться.

Места для отдыха разбросаны хаотично — тут бревно с углями от мангала, чуть дальше осколки кирпичей, которые послужили кому-­то мангалом. Тропинка тоже местами напоминает полосу препятствий — со спусками и перегораживающими путь ветками. После проливного дождя подниматься назад здесь было бы крайне нелегко, пришлось бы осваивать азы скалолазания.

Вообще, чтобы подобрать себе стоянку для отдыха, надо постараться. За территорией явно никто не ухаживает. Местами трава здесь достигает человеческого роста, немало кустарников и бурелома.

Изучаем лесной массив. Здесь немало мест, куда точно не сможет ступить нога человека из­-за оврагов, коряг, сухостоя и того же бурелома. Этому лесу не помешала бы санитарная рубка — даже люди без специального образования поймут, что некоторые деревья повреждены и для безопасности прогуливающихся их необходимо вырубить, выкорчевать пни.

Отношение отдыхающих к природе неуважительное. Хочется верить, что так поступает не каждый, но на всем пути встречается мусор, а за гаражами, на берегу реки и поблизости от «мест отдыха» целая свалка отходов. Здесь можно увидеть битое стекло, всевозможные препараты из аптеки, пустые бутылки, пакеты, коробки, автомобильные покрышки, ветки деревьев. Картина неприятная, а ведь рядом природный родник, за который так беспокоятся местные жители. Впрочем, и у родника наблюдаются те же кучи мусора. Вывод — этой территории для отдыха и прогулок не помешали бы субботник и благоустройство. Застройщик микрорайона «Дубрава­-Парк» уверяет, что преследует такую же цель — сохранить и облагородить зеленую зону.

В Ипотечной корпорации Чувашской Республики рассказали о своих планах. Удивительно, но до нас журналисты к застройщику «Дубравы­-Парка» за разъяснениями не обращались! В основе проекта будущего микрорайона — стандарты комплексного развития территорий. Они разработаны в Минстрое России и госкорпорации ДОМ РФ. Уже проведены изыскания территории, а каждое дерево на участке взято на учет. Застройщик уверяет, что мнение жителей также учтено — зоны отдыха останутся нетронутыми, их намерены благоустроить. Здесь также будут организованы места для катания на санках, лыжах, создан веревочный парк, скалодром, воркаут, тропы здоровья, прогулочные дорожки, беседки. Шашлыки можно будет пожарить в специально оборудованных местах, к которым подведут воду, электричество, канализацию, а также организуют вывоз отходов.

30% от первоначальной площади планируемой застройки станет природным парком, зона родника будет благоустроена. Впервые в Чувашии при проектировании микрорайона планируется обустройство «дождевых садов». Территория станет удобной для комфортного и безопасного проживания — это одна из принципиальных задач. Вырубка не будет сплошной — даже в зоне застройки застройщик намерен максимально сохранить деревья.

Планируется облагородить тропинки к лесному массиву и роднику. Сейчас сюда непросто попасть пожилым и маломобильным гражданам. Застройщик говорит, что вместо крутых спусков по тропинкам запланировано строительство надземных переходов с лифтами. Так будет удобнее всем, главное, что парк станет доступнее.

Проект микрорайона выносился на Градостроительный совет, и на данный момент замечания профессионального сообщества уже учтены в проекте планировки и межевания территории.

Прогулка по лесному массиву и оврагам в юго-­западном районе Чебоксар длилась не больше двух часов. Этого времени хватило, чтобы понять — здесь необходимо начать работы по благоустройству. Чем раньше, тем лучше. Сейчас свои решения предлагает застройщик — Ипотечная корпорация Чувашской Республики. Может быть, стоит выбрать комфорт? Дело, что называется, хозяйское.