Эффект Мингазова: каким должен быть настоящий директор

Ханиф Хайдарович Мингазов занял пост генерального директора ПО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» в 1987 году. Он стал третьим по счету руководителем предприятия. Выпускник политехнического института поступил на работу на Челябинский тракторный завод в 1966 году. За 14 лет прошел путь от мастера до начальника цеха производства мощных тракторов. Затем работал заместителем генерального директора по заказам Госплана СССР.

С 1982 по 1986 год возглавлял моторный завод ПО «ЧТЗ». И везде ему сопутствовал успех. Тогда и появился термин «эффект Мингазова» — это когда ситуация непременно начинала меняться к лучшему. Именно это требовалось и от коллектива Чебоксарского завода промышленных тракторов в свете Постановления ЦК КПСС и Правительства СССР от 12 декабря 1985 года. Наряду с увеличением выпуска тракторов Т-330 предстояло разработать и поставить на производство новые тракторы тягового класса 25, 35 и 50 тонн.

СПРАВКА «СЧ» Ханиф Хайдарович Мингазов родился 20 июля 1942 года в Башкирии. Ушел из жизни 17 декабря 2018 года. Заслуженный машиностроитель Чувашской Республики, заслуженный машиностроитель Российской Федерации. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями. Доктор экономических наук, профессор.

Преемник с «золотым ключиком»

На 480 заводах Минсельхозмаша нашлось немало людей, способных занять должность директора ПО «ЧЗПТ», но предпочтение было отдано Ханифу Хайдаровичу Мингазову. Среди тех, кто активно поддержал кандидатуру, был и Валерий Васильевич Хайдуков. В 1973 году он переехал из Челябинска в Чебоксары, на строящийся завод промышленных тракторов, где работал до 1980 года заместителем главного инженера по подготовке производства. Валерий Васильевич делал все от него зависящее для создания первого промышленного трактора Т-330 и серийного производства машины. Затем был приглашен на работу в Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Сейчас на пенсии, живет в Москве. Заслуженный машиностроитель России. И вот что он вспоминает:

— Мингазова я знал по Челябинску, с 60-х годов. Мощная энергетика, природный талант лидера, развитая интуиция, высокая общечеловеческая культура. Он много читал, любил искусство, музыку. Возраст 45 лет — расцвет сил. Но особо надо отметить то, что быстро входил в контакт с людьми, к каждому мог подобрать «золотой ключик», образно говоря. Вот это все, да еще и на конкретных примерах, я и озвучил, когда меня пригласили в кабинет заместителя министра Геннадия Павловича Елисеева. При выборе кандидатуры Мингазова на должность директора ПО «ЧЗПТ» учли и то, что он руководил заводом по созданию тяжелых тракторов «ДЭТ-250» в Челябинске. И, разумеется, то, что на Чебоксарском тракторном работали его земляки: главный конструктор Юрий Дмитриевич Егоров и главный инженер Виктор Михайлович Ерилин, с которыми он был хорошо знаком. Но кадровая служба Минсельхозмаша, конечно же, учла и мнения других специалистов отрасли. К подбору кадров тогда подходили очень тщательно. Надо тут сказать, что и предыдущие руководители Чебоксарского тракторного Виктор Тимофеевич Десятов и Георгий Марьянович Пилярский выдержали испытание временем достойно. Внесли неоценимый вклад в развитие отрасли.

Сработаемся. Точно сработаемся

В Чебоксарском аэропорту Ханифа Хайдаровича встречали два его будущих зама — Виктор Осипович Новоторжин и Иван Иванович Долгушин. Заочно они были знакомы, наслышаны друг о друге. И вот теперь сумели пожать друг другу руки. «Рука у Мингазова что надо, — подумал про себя Долгушин. — Да и сам он красавец мужчина, ростом под 190. Настоящий тракторостроитель».

Встречают, как известно, по одежке, а далее… все по протоколу. Поехали сначала в кабинет первого секретаря Чувашского обкома КПСС Ильи Павловича Прокопьева, а после обстоятельного разговора направились и в кабинет директорский, в блок «Б» завода промышленных тракторов. Там собрался весь генералитет предприятия. Беседа была краткой, а вот экскурсия по заводу заняла массу времени. Мингазов не просто осматривал производство и задавал много вопросов, но и общался с рабочими. Не переставал восхищаться людьми, которые сумели создать такой заводище. Вот еще одна грань «эффекта Мингазова» — умение ценить труд других людей.

Впоследствии Ханиф Хайдарович старался бережно сохранять и приумножать то, что сделано было его предшественниками, включая существующие традиции. Одна из них была особенно примечательной. Весь руководящий состав утро начинал на главном конвейере. Уточнялись планы на день, делались корректировки, а вечером здесь же шло подведение итогов и ставились задачи на день следующий. Раньше 20.00 с завода начальство не уходило. По домам развозили дежурные автобусы.

Мингазов высоко ценил труд рабочих. Очень многих знал по имени и отчеству. Это вызывало особое уважение к директору. Даже свою секретаршу стал величать Александрой Алексеевной, хотя до этого все ее называли Шурой. Александра Алексеевна Александрова пришла на завод одной из первых, таких называли «пионерами завода». «Пионерка» работала в приемной у трех директоров, у каждого по восемь лет — сколько они оставались на своем посту.

Т-330: «за» и «против»

Иван Иванович Долгушин занимал посты секретаря парткома, заместителя директора по быту и социальным вопросам. Проработал на тракторном 40 лет. Почетный гражданин города Чебоксары, заслуженный работник промышленности Чувашской Республики. Вот что он рассказал автору статьи:

— Мингазова направили в Чебоксары, чтобы увеличить производство тракторов и повысить их качество, а также создать новое семейство тракторов большой тяговой мощности. Но, к моему и общему удивлению, на первое место он поставил решение социальных вопросов заводчан, строительство объектов общественной инфраструктуры.

С участием нового директора были достроены пионерлагерь на берегу Волги «Белые камни», спорткомплекс с бассейном на улице Хузангая, Дворец культуры, молодежный жилищный комплекс по проспекту Мира, детская поликлиника. Это было сродни подвигу. Объекты грозили стать долгостроями — не хватало «живых денег», да и строительных кадров. Тогда завод организовал подготовку каменщиков и штукатуров-маляров. Использовал бартер — за стройматериалы платили запчастями.

Что касается производства основной продукции, то при Мингазове был внедрен опыт военных предприятий. Статус начальника ОТК Альберта Михайловича Слепухина, тоже челябинца, был повышен до уровня заместителя директора по качеству. Ужесточен сквозной контроль качества.

С военной приемкой Т-330 приобрел и военную выправку. Заработал новый покрасочный цех. На местах эксплуатации тракторов, а это нефте- и газодобыча, уголь, золото, алмазы, росло количество спеццентров по обслуживанию тракторов. И все это давало желаемые результаты. Но надо было двигаться дальше.

Подводил двигатель воздушного охлаждения, производимый на Волгоградском моторном заводе. Было немало претензий к качеству камышинских поковок, шедших на изготовление деталей. Оставляло желать лучшего и качество навесного оборудования, которое делалось в Балаково. Подтекали гидроцилиндры — делали их в Мелитополе. Т-330 состоял из 4 тысяч 600 деталей. 1 тысяча приходила со смежных предприятий.

И тогда у Мингазова появилась идея разобраться в ситуации и попытаться ликвидировать эти недостатки с помощью журналистов. В те годы острые публикации в СМИ становились предметом обсуждения и в ЦК КПСС, и в правительстве. Съемочная группа Чувашского телевидения вместе со специалистами завода побывала на предприятиях-смежниках и создала кинодокумент, где говорилось о причинах, мешающих надежной работе трактора.

Картинку посмотрели в Минсельхозмаше, других правительственных органах. Выводы были сделаны. Это помогло ускорить строительство собственного моторного завода, перевести производство навесного оборудования в цеха ЧЗПТ, закупить новое литейное оборудование, освоить производство гидравлики.

У трактора Т-330 с передним расположением кабины были активные сторонники, такие как члены бригады Анатолия Пастырева, работавшие на угольном разрезе в г. Назарово Красноярского края, да и в других уголках страны. Они охотно делились своим опытом. Но все же решено было окончательно отказаться от этих машин и перейти на производство тракторов и трубоукладчиков с классической компоновкой кабины, что делается и поныне.

Отмечу также, что Ханиф Хайдарович Мингазов активно поддерживал работу совета бригадиров и совета мастеров. И пользовался их наработками. На прием к директору можно было попасть без предварительной записи, но при одном условии. Нужно было прийти чистым и опрятным. Очень не любил неряшливых людей. При нем их вообще потом не стало. Прачечная работала без остановок.

Кадры берег. Своих в обиду не давал

Телевидение и пресса оценивали работу тракторостроителей с разных позиций, не только хвалили, но и ругали, часто незаслуженно. Однажды и Иван Иванович Долгушин стал «героем» «Прожектора перестройки», очень популярной в то время передачи Центрального телевидения. Жертву «Прожектора» снимать с работы приехал аж сам руководитель Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Александр Александрович Ежевский.

Но Мингазов встал на защиту своего заместителя. И убедил высокого чиновника в том, что проблема выеденного яйца не стоит, ведь не о количестве и качестве тракторов там шла речь, а о том, что пиломатериалы неправильно складировали. «Хотите наказать, снимите с работы меня», — предложил Мингазов. Ежевский оценил позицию директора. Инцидент был исчерпан. И Долгушин, и Мингазов продолжили работу на своих постах.

Гроза нависала и над другими заводскими начальниками. К примеру, не нравилось наверху, когда рубили правду–матку. Пришлось вступиться Мингазову и за заместителя главного инженера Валерия Степановича Потапова, который впоследствии стал техническим директором АО «Промтрактор». Вспоминая этот эпизод, Валерий Степанович отмечает высокую порядочность Ханифа Хайдаровича, уважительное отношение к мнению подчиненных.

После непопулярного выступления на партконференции Калининского района Чебоксар и сдачи партбилета члена КПСС Потапов готовился уже оставить и рабочее кресло. Но Мингазов, наоборот, дал ему больше возможностей проявить себя в деле. «Смелость города берет»,— говорил он. Валерий Степанович даже съездил в командировки в США и в Канаду, где завод дебютировал на зарубежных выставках тракторной техники. Контакты помогали разглядеть конкурентов в лицо и решить вопросы по закупке нового технологического оборудования.

— В «мингазовский период» модернизация цехов шла невероятными темпами, — вспоминает Валерий Степанович. — Это были годы быстрого наращивания производственных мощностей. Установлено более 500 станков с программным управлением, были смонтированы линии производства Германии («Шисс»), Австрии («ИГМ») и Японии («Танака» и «Омнимат»). Производство переналаживалось с помощью ЭВМ, до того их не было. Девять кварталов подряд завод занимал призовые места в соревновании предприятий отрасли. Мингазову удалось увеличить производство до 2 тысяч 400 тракторов в год. Численность коллектива достигла 30 тысяч человек.

Шло создание нового семейства промышленных тракторов и трубоукладчиков Т-25, Т-35, Т-500, были собраны опытные образцы колесного бульдозера КБ-25.02 и колесного погрузчика ПК-12.01. Начались поставки тракторов за рубеж, в 17 стран мира. «Эффект Мингазова» сработал на производстве, но политическая жизнь страны вносила свои коррективы. Это был уже «эффект горбачевской перестройки». В начале 90-х развалился СССР, следом началась приватизация, больно ударившая по промышленности…

Новые веяния не нравились Мингазову. Он ясно понимал, что ликвидация Госснаба и Госплана ни к чему хорошему не приведет. Началась чехарда с перебрасыванием ПО «ЧЗПТ» из одного министерства в другое. Минмаш, Минавтопром, Минстройдормаш, Роскоммаш — сегодня и не припомнишь всех названий. Нарушилось нормальное обеспечение металлом и другими материалами. Ведь все это осуществлялось централизованно, через Москву.

Да еще японские и американские конкуренты не дремали. С попустительства тогдашних реформаторов, обещавших построить светлое будущее за 500 дней, в Россию были поставлены 400 тракторов «Катерпиллар» с довеском в 400 бонусных автомобилей «Форд» для лиц, подписавших контракты на их поставку. Мингазов болезненно переживал происходящее. Видел, как меняются «правила игры». Но в угоду времени содействовал появлению ростков новых производственных отношений. Первыми в отрасли в ПО «ЧЗПТ» создали кооперативы. Их было 130.

Однако развал страны не мог не сказаться на экономике предприятия. Рушились годами наработанные связи. А тут еще начались акционирование, выборы директоров. ПО «ЧЗПТ» в 1992 году преобразуется в Акционерное общество открытого типа «Промтрактор», а Ханиф Хайдарович Мингазов становится его генеральным директором, президентом. Но выполнив эту задачу, он решает покинуть руководящий пост, сначала переходит на преподавательскую работу в Чувашский госуниверситет, а следом принимает предложение возглавить совет директоров в ООО «ЧТЗ-Уралтранс», в родном ему Челябинске, где не забыли про «эффект Мингазова». При его непосредственном участии удалось предотвратить банкротство этого предприятия.

Подарок к юбилею

Ханифу Хайдаровичу Мингазову 20 июля этого года исполнилось бы 80 лет. В планах у семьи был переезд из Челябинска в Белгород, где живет и работает его сын Андрей. Даже дом там построили. Да и Харьковский тракторный завод под боком, Ханиф Хайдарович был и там своим человеком. Но в декабре 2018 года его не стало.

Татьяне Николаевне Мингазовой, супруге, нелегко смириться с потерей мужа. Их брак действительно был заключен на небесах. Вместе они прожили 42 года. Очень ценили и понимали друг друга, были как одно целое. Мусульманин и христианка, для всех они являлись примером любви и верности.

Дом, который в Белгороде построил Ханиф Хайдарович, не пустует. Его сын Андрей Ханифович, по профессии врач-психиатр, организовал в нем арт-резиденцию «АРТА». Там организуются выставки изобразительного искусства, собираются как представители творческих профессий, так и предприниматели. Проводятся сеансы арт-терапии.

Психологическая помощь оказывается людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, сейчас — беженцам с Украины, воинам, вставшим на защиту Русского мира.

Татьяна Николаевна из-за обстрелов Белгорода украинскими войсками по настоянию сына переехала в Челябинск. В их квартире на самом видном месте висит портрет любимого супруга, и она подолгу может стоять рядом и делиться с мужем сокровенным, как это было всегда.

Семья нынче не сумела собраться за одним столом, зато подарок к юбилею получился достойный. В семье Андрея Мингазова и его супруги Оксаны, которые воспитывают Ивана (22 года), Марью (17 лет) и Анну (11 лет), родился четвертый ребенок — девочка, которую назвали София, что значит «мудрая», «разумная». А если так, то пойдет в своего деда, Ханифа, станет настоящим человеком.