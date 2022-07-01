Подрядчики еще не получили компенсацию за удорожание стройматериалов

Строители-подрядчики России пока не получили деньги по большинству госконтрактов, подорожавших из-за материалов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Марию Ярмальчук.

Повышать стоимость строительных контрактов из-за резкого роста цен на материалы федеральное правительство разрешило в августе прошлого года. На сегодня согласованы 2 тыс. контрактов, но компенсацию строители все еще ждут. Процесс занимает около полугода, из-за чего у них возросла кредитная нагрузка. По данным ассоциации, подрядчики, которые входят в ассоциацию, обратились к госзаказчикам, чтобы изменить условия 105 контрактов. Пока по итогам этих обращений подписано только 23 дополнительных соглашения о выделении денег. Из них подрядчики получили бюджетные средства только в 16 случаях. 85% проектов, которые продолжали строиться в течение 2021–2022 годов, до сих пор не получили деньги, указывает Ярмальчук.

По данным Росстата, в 2021 году стройматериалы подорожали на 23,8%, за первую половину 2022-го еще на 10%.