3178 школьников отправятся в экскурсии по Чувашии

Наградой за достижения может стать путешествие

Лучше один раз увидеть — теперь в дополнение к урокам и классным часам школьники республики смогут путешествовать по Чувашии. Субсидируемые турпакеты появятся в республике по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Его главная цель — познакомить школьников с историей родного края с помощью небольших путешествий. Всего в программе участвуют 18 регионов нашей страны. Каждый из них выбрал путешествия по своему краю, чтобы сформировать знания о родных просторах.

Планируется, что чувашские школьники смогут посетить национальный парк «Чăваш вăрманĕ», памятник природы «Старейшина чувашских дубрав», этнокомплекс «Ясна», музеи Чебоксар, достопримечательности Алатыря, Цивильска, Мариинского Посада и других городов и сел республики. Об особенностях детских путешествий нам рассказала руководитель Агентства по развитию туризма в Чувашии Мария Гришина.

— Мария Сергеевна, кто станет участником проекта детского туризма?

— Равные возможности для участия должны быть обеспечены любому ребенку на территории Чувашской Республики. Вместе с тем это не какая-то льгота, как, например, для малоимущих или иных социальных категорий граждан. Цель проекта — поддержать стремление деток развиваться в культуре, спорте, общественной деятельности, глубже познавать не только школьные науки, но и малую родину. Это и стимул для родителей. Не секрет, что родительская поддержка, внимание, совместные активности дают большой толчок к развитию ребенка, он показывает более высокий результат.

Вместе с тем мы понимаем, что отправиться в путешествие без родителей может уже сознательный ребенок, потому нижняя возрастная планка — это переход в среднюю школу. В 10-11-х классах остаются немногие, ребенок может уехать учиться в другой регион. Соответственно определено, что в проекте могут участвовать дети 5-9-х классов.

— Как принять участие в программе?

— Для того чтобы подать заявку на участие в детских турах, нужно в течение августа мониторить информацию в социальных сетях, мессенджерах и на официальных сайтах правительства Чувашии (прежде всего Минэкономразвития, затем — Минобразования Чувашии). Как только будет объявлено о старте программы, необходимо будет подать заявку с приложением документов через специально разработанную интернет-площадку.

В соответствии с разработанной системой оценки достижения ученика будут суммироваться, и на основе набранных баллов будет формироваться рейтинг. Первые 3178 детей получат право выбрать туристический продукт и принять участие в двухдневном туре.

Если кто-то из перечня этих 3178 детей отказывается, то право на поездку переходит к нижеследующему в рейтинге ребенку.

— Куда поедут дети, какие туры для них разрабатывают?

— В республике ряд туроператоров имеет хороший опыт организации детских туров. Прежде всего, речь идет о двух составляющих: безопасность и «полезность». Это не туры, направленные на развлечения, это продуманные тематические программы, которые нацелены на долгосрочный эффект: показать культурно-историческое богатство региона, промышленный потенциал, аспекты экологии и природосбережения.

— Почему путешествие по Чувашии, а не, скажем, по ПФО?

— Дело в том, что Правительством Российской Федерации Чувашской Республике выделен лимит денежных средств в 7 тыс. руб., в эту сумму и должна уложиться поездка. При этом не забываем о требованиях безопасности и качества. А это специализированные автобусы со сменным водителем, это проживание в отеле или гостинице не менее 3 звезд, пятиразовое питание, обеспечение питьевого режима. Кроме того, должно быть обеспеченное грамотное сопровождение: на каждую группу детей до 10 человек — один сопровождающий, обладающий хорошей коммуникацией, знанием психологии. Отбор сопровождающих — очень важный и ответственный процесс, но который ложится дополнительной финансовой нагрузкой. С учетом роста цен (а бюджетные лимиты определялись еще год назад) туроператоры работают практически бесплатно, скажем так, с целью наработки имиджа для того, чтобы зайти в крупные федеральные проекты, как, например, проект Платформы РСВ «Больше чем путешествие».

Также напомню, о чем говорила в самом начале: это не просто какое-то увеселительное путешествие, способ показать возможности Чувашии. Поверьте, у нас немало интересных, красивейших, комфортных мест для отдыха. Просто у жителей республики есть какой-то стереотип: «Где тут отдыхать?»

В рамках нового проекта чувашские школьники смогут посетить национальный парк «Чăваш вăрманĕ», памятник природы «Старейшина чувашских дубрав», этнокомплекс «Ясна», музеи Чебоксар, достопримечательности Алатыря, Цивильска, Мариинского Посада и других городов и сел.

Действительно, два года пандемийных ограничений наложили свой отпечаток: базы отдыха, санатории на территории Чувашии если и принимали отдыхающих, то с большими ограничениями, действовали запреты на массовые мероприятия. Ни рекламы, ни отзывов в социальных сетях.

Вместе с тем, в Чувашии действуют уникальные туры. Например, из более чем двух десятков регионов приезжают в Шумерлинский район на тур с травником, где отдыхающие могут не только отдохнуть на природе, узнать забытые многими тайны народной медицины и оздоровительных практик.

Это для взрослых, да. Но в Чувашию приезжают и группы с детьми, например, чтобы поучаствовать в таком виде активностей, как дог-трекинг, эко-квестинг, окунуться в уникальную атмосферу этнопоселения — без интернета и телефона, но с возможностью увидеть огромный наполненный событиями мир не только вокруг, но и внутри себя. После отдыха в таких местах дети становятся более социализированными, начинают осознаннее относиться к семейным ценностям, к учебе.

— Когда начнутся поездки?

— Планировалось, что сами поездки начнутся в сентябре. Сейчас рассматриваются варианты первые поездки провести уже в последней декаде августа. Как правило, дети к этому времени возвращаются от бабушек, из лагерей.

— Не помешают ли учебному процессу поездки во время учебы?

— Мы считаем, что здесь нет каких-то рисков. Во-первых, поездка будет длиться не более двух дней, это не критично для учебы. Тем более в начале учебного года проводится повторение уже пройденного материала. Во-вторых, маршрут будет содержать образовательный компонент. Бывают же в школах дни здоровья, дни творчества. Теперь будут дни путешествий.