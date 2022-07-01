В Новочебоксарске подросток украл деньги у соседки по общежитию

15-летний студент одного из городских учебных учреждений, проживающий в общежитии, в марте нынешнего года, зная, что его знакомой — студентки третьего курса нет, проник в ее комнату и украл 14 тысяч рублей. В ходе следствия он раскаялся в том, что совершил, причиненный ущерб возместил. Суд приговорил его к шести месяцам условного лишения свободы.
Опубликовано: 18 июля 2022 г.
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