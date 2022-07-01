ЦУР Чувашии: «В республике растет доверие к работе власти в соцсетях»

В первом полугодии 2022 года ЦУР Чувашии зафиксировал более 22 тысяч обращений от жителей через соцсети и портал Госуслуг, сообщила руководитель Центра Татьяна Немцева. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 12%.

Больше всего жителей республики интересовали вопросы, связанные с состоянием дорог, благоустройством и ЖКХ, коронавирусом и соцзащиты. В 2 раза выросло количество жалоб по дорожной тематике. Очевидно, рост идет за счет многочисленных жалоб по несвоевременной уборке дорог в зимнее время и затянувшейся реконструкции улицы Гражданская в Чебоксарах, неудовлетворительному состоянию дорог, задействованных в строительстве федеральной трассы М-12, в г. Канаш, Канашском, Ибресинском, Порецком, Янтиковском районах.

Аналитика ЦУР показывает, что в этом году жители стали чаще оставлять сообщения в соцсетях. «В республике «цифровое общение» реально востребовано среди жителей. Они видят, что власти Чувашии быстро реагируют на замечания и устраняют недостатки», — подчеркивает Татьяна Немцева.

Это подтверждают и данные онлайн-социологии ЦУР Чувашии. По итогам опросов за полгода с 38% до 53% увеличилась доля тех, кто считает практику публичных ответов органов власти в соцсетях полезной и значимой. Половина пользователей (52%), оставивших в соцсетях вопросы, комментарии или жалобы, получили ответы с официальных аккаунтов органов власти.