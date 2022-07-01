Не видать удачи, если ехать с долгами на дачу

Шесть арестованных автомобилей на общую сумму 2,3 млн рублей и погашенные долги в размере 115 тыс. рублей — таков итог очередного рейда по выявлению должников, который в прошлую пятницу филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел совместно с судебными приставами и ГИБДД. С начала июля энергетики дали старт информационной кампании «На дачу — без долгов». Внимание к должникам усилено, в том числе и на дорогах.

ВЯЧЕСЛАВ ЗДАНОВИЧ,

директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс»: — Информационная кампания «На дачу — без долгов» призвана напомнить нашим клиентам, что потребленные ресурсы нужно оплачивать своевременно и добросовестно. Задолженность за тепло и горячую воду жителей городов Чебоксары и Новочебоксарск составляет 374 млн рублей — сумма огромная, необходимая нам на ремонт теплосетей, оборудования станций. Компания обязана востребовать эти средства — и мы это сделаем. Поэтому рекомендуем своим клиентам проверить и погасить долги за энергоресурсы перед отъездом на дачу или за город. Это позволит избежать ареста личного транспорта, сельхозтехники, плавсредств и другого имущества. Остановка на дороге, арест машины, испорченный отдых — избежать этих неприятностей может каждый должник. Достаточно погасить счета. Сделать это можно за пару минут на сайте компании или в мобильном приложении.

Рабочий день идет к концу, и транспортный поток длинной вереницей потянулся из столицы республики. Одни едут на дачу, другие спешат в деревню — каждого проезжающего по Канашскому шоссе сегодня проверяет АПК «Дорожный пристав», который по госномерам распознает транспортные средства даже в таком плотном их потоке. А вот и первый претендент на беседу с приставами. Уроженец Яльчикского района, проживающий в Чебоксарах, выехал в родную деревню, да вот незадача, задолженность за коммунальные услуги, в том числе за тепло и горячую воду, тормознула в пути. Сумма немаленькая — 35 тыс. рублей. С собой столько нет — придется съездить за деньгами. Только не на своей красной «Ладе» — на такси…

Молодой человек за рулем следующей остановленной машины не унывает. Машина не его — принадлежит брату его друга. И задолженность по штрафам тоже соответственно его. Друзья, кстати, тут же — рядом. Но и пассажиры, оказывается, не могут выручить — даже вчетвером собрать столько не смогут. Придется звонить собственнику авто: «Пусть сам отдувается!» — смеется молодежь.

Почти такая же ситуация и с другим автомобилем. Александр «Шевроле» 2005 года выпуска приобрел недавно, с регистрацией торопиться не стал. И каково было его удивление, когда приставы ему сообщили, что за прежним хозяином старенькой иномарки числится долг в размере 90 тыс. рублей. И что теперь делать? К счастью, люди в погонах вошли в положение — изымать машину не стали. Тем не менее ареста она не избежала — будет на ответственном хранении у молодого человека. «Вот как важно все делать вовремя. Зарегистрировал бы сразу — и проблем бы не было. Теперь придется разбираться с прежним хозяином», — садясь за руль арестованного авто, сказал Александр.

А вот мужчине средних лет даже такой возможности не предоставили: уж слишком большая задолженность — 700 тыс. рублей. Салон машины забит стройматериалами — человек, кажется, баню строит на даче: «Куда мне теперь девать весь этот груз?» И так пытался уговорить судебных приставов, и этак, обещал в понедельник сам прийти в здание управления ФССП — нет, те на просьбы не поддались, машина отправится на штрафстоянку. Если хозяин не погасит задолженность в течение десяти дней, уйдет машина с молотка в счет ее погашения. Сумеет ли найти за это время столько денег — еще вопрос. Впрочем, всякое бывает. На прошлой неделе, рассказывают энергетики, в Новочебоксарске один должник, остановленный во время рейда, как ни в чем не бывало и без лишних разговоров на месте погасил огромную задолженность — как раз в размере 700 тыс. рублей. Почему, имея в кармане средства, не платил раньше — объяснять не стал.

«На свадьбу опаздываем!» — переживает девушка — водитель следующей остановленной машины. Ну бракосочетание не ее собственное — ничего страшного, поздравить молодоженов еще успеет, а вот со штрафами нужно разобраться. Впрочем, много времени это не заняло. Хотя и значится у приставов, что они не погашены, девушка, показав квитанции в телефоне, подтвердила, что на днях они оплачены — просто платежки до судебных приставов не успели дойти. Люди в погонах желают девушке счастливого пути и, конечно же, хорошо погулять на свадьбе.

У собственника «Киа» — тоже два штрафа.

— За вами административные взыскания по 5 тыс. рублей за неуплату парковки на Люблинской улице в Москве — 8 и 9 декабря 2021 года, — говорит ему судебный пристав.

— Так они же оплачены — дочка сказала, что заплатила… — заступается за мужа его жена. Следует звонок дочери, та на громкой связи довольно долго пытается убедить родителей и пристава, что она долг давным-давно погасила, но прислать снимок квитанций почему-то не может. В конце концов договорились на том, что сейчас 10 тыс. они все-таки заплатят, а в выходные найдут квитанции и в понедельник принесут их в управление Службы судебных приставов. Напишут заявление — деньги им вернут. Если, конечно, подтвердится, что в первый раз оплата все-таки была… Но что-то тут не так, и в голосе матери чувствуется какое-то подозрение — не избежать, похоже, дочери серьезного разговора с родителями. Вот вернутся в воскресенье вечером с дачи — потребуют объяснений…

Между тем пора и честь знать — рейд сворачиваем. А где же хозяин той самой красной «Лады»? Ну не оставлять же машину вот так — на обочине. Да и ключи зажигания, водительское удостоверение собственника, свидетельство о регистрации — все у приставов. На телефонный звонок ответил сразу — мол, уже подъезжает, просит подождать еще пять минут. Действительно, появился. «Не в Яльчики случайно съездили?» — шутим мы. «Таксист дорогу попутал», — не обижаясь, объясняет он причину задержки. Предъявляет квитанции — все оплатил. У приставов отныне к нему нет претензий. Советуют ему эти документы держать пока при себе — рейд-то не последний.