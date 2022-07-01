Малые детки — немалые бедки

Очень многие проблемы наших малышей случаются от нашего недогляда за ними. Они мало знают, еще меньше умеют, и порой взрослым кажется, что если ребенок ненадолго останется без внимания, то он спокойно будет играть в свои игрушки. Увы, стоит непоседу оставить на пару минут одного, как его энергия потребует выхода. И нередко его желание познать мир оканчивается трагически. О чем свидетельствует статистика больших городов, где развито высотное строительство.

История из жизни с хорошим концом

Людмила готовила мясное пюре своей трехлетней малышке, блендер громко жужжал, а потому она не сразу обратила внимание на короткий вскрик. Но почувствовав сквозняк, поняла, что-то произошло: все окна были закрыты, на каждом стоял блокировщик. Женщина выбежала из кухни и увидела распахнутое окно. Противомоскитной сетки в проеме не было, на раме покачивался шнур от блокиратора…

Подбежав к окну, Людмила увидела свою дочь, лежащую на этой самой сетке, которая спланировала на кусты сирени под окном. Как она оказалась внизу, женщина не помнит, помнит только, что малышка лежала не шевелясь. Немалых трудов стоило ей снять ребенка с кустов. С ней оказалось все в порядке, если не считать, что руки и ноги были сильно исцарапаны. Девочка даже толком не испугалась, хотя летела с четвертого этажа, чего не скажешь о ее матери.

Как малышка своими крохотными пальчиками сумела разобрать оконный блокиратор и открыть окно, ее родители до сих пор не могут понять, поэтому в дополнение к ним отец установил еще и защелку собственной конструкции, раз такая «умелица» в семье растет.

Но подобное везение — чтобы вывалиться из окна без серьезных последствий — случается редко. Врач-анестезиолог Дмитрий Лукоянов рассказывает истории маленьких пациентов, которые оказывались в операционной после падения с высоты, одну страшнее другой. Самое печальное — это не «страшилки», это реальные трагедии наших горожан.

Даже если ребенок остался жив после того, как вывалился из окна, выдержал несколько операций, родителям много лет понадобится заниматься его реабилитацией. Сами посудите: черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, повреждения позвоночника и костей таза, переломы рук или ног, а бывает и того и другого одновременно, внутренние кровотечения. Каждое событие может стать фатальным, что уж говорить, если крохотный организм получает все это вместе…

Птенчик еще не умеет летать…

О таких вещах мы предпочитаем не думать, отгоняя от себя жуткие мысли, но думать надо, чтобы не допустить трагедии. Детский психолог Елена Николаева уверена, что ребятишкам до пяти лет бесполезно объяснять, что к окну подходить не надо, это опасно. Они еще не умеют просчитывать последствия своих поступков (впрочем, и не все взрослые это умеют делать). Тем более противомоскитная сетка на окне кажется такой прочной защитой.

Намного эффективнее объяснить ребенку, что если птенчик выпадет из гнезда, то сломает себе лапки и крылышки, потому что летать не умеет, и его беспомощного может съесть кошка. А потом попросить пофантазировать, что будет, если сам малыш выпадет из окна как птенчик. В большинстве случаев это работает. Конечно, хорошо бы не выпускать малыша из виду ни на минуту, но это не очень реальный совет. Более того, иногда даже бабушки умудряются ставить кроху на окошко, чтобы занять его хоть чем-нибудь. И потом плачут, потому что не задумались вовремя, какой бедой это может обернуться.

…За полгода уже 14 маленьких жителей республики выпали из окон. Они получили помощь хирургов, но нельзя сказать, что беда для травмированных детей миновала. На прошлой неделе бригаде врачей из нейрохирургов, хирургов, ортопедов-травматологов, анестезиологов пришлось спасать сразу двух ребятишек. Их состояние стабилизировали, но, по словам заведующего отделением анестезиологии-реаниматологии Республиканской детской клинической больницы Дмитрия Лукоянова, сочетанные травмы очень тяжелые, и давать какой-либо прогноз пока сложно.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы Игорь Ластухин предупреждает их родителей, что период реабилитации будет длительным, сложным для всех: и детей, и родителей.

Ехал на самокате, упал, получил перелом

Еще одна боль доктора Ластухина — это оскольчатые переломы костей рук и ног, порванные связки, травмированные суставы у ребятишек, которым родители купили самокаты или велосипеды. Папам хочется, чтобы ребенок рос ловким, подвижным, смелым. А маме проще уступить нытью ребенка, который хочет самокат, как у соседа или одноклассника, потому что особой беды в подвижном образе жизни она не видит.

Однако в РДКБ оперируют до 15 неудачно упавших ребятишек в сутки (!). Малейшая неровность на тротуаре, и ребенок летит через голову на асфальт. И тут уж как повезет, но статистика говорит, что далеко не всем удается отделаться легким испугом. Ребятишки не только падают на неровной дороге, но и врезаются в прохожих, налетают на деревья и друг на друга. В результате выбитые зубы, разбитое лицо, сотрясение мозга, растяжение лодыжек и запястий…

Если хочется научить ребенка кататься на велосипеде или самокате, то делать это нужно в наиболее безопасных местах. А не так, что мама идет с тяжелыми сумками, а ребенок в это время катит рядом, путаясь в ногах у прохожих. На глазах у автора этих строк мальчик лет четырех упал с детского самоката у входа в магазин, сильно ободрав коленки и локти. И хорошо, что сейчас в любом супермаркете есть бутылка с антисептиком.

Рыдающего малыша было очень жаль, но еще больше расстроила беспомощность мамы мальчугана, которая совершенно растерялась от произошедшего. Думается, что каждому родителю надо составить для себя четкий план действий, если его ребенок получит травму. Как бы мы ни были осторожны, как бы ни следили за детьми, ото всех происшествий не убережешься. И знание, как себя вести, куда звонить лишним точно не будет.