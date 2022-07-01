Сенатор Совета Федерации и глава Чебоксар проинспектировали рощу Гузовского

Территория рощи Гузовского в Чебоксарах стала объектом интереса члена Совета Федерации РФ Николая Владимирова и главы Чебоксар Олега Кортунова. Все началось с жалоб жителей северо-западного района. Их недовольство обилием мусора в роще, особенно у трех «баз отдыха», и стало причиной состоявшегося на днях масштабного инспекционного визита в один из популярных городских лесов.

Или не лесов — потому что когда возник вопрос о законности размещения мангалов в этих зонах отдыха (Просто Парк, Форрест Парк и Белка Парк), юридический статус территории рощи внезапно обрел решающее значение. Это не наша зона ответственности, коли это лес, озвучили мнение представители МЧС. Но разведение открытого огня в черте города запрещено, добавили строгие люди в форме.

Все три упомянутых места отдыха очень популярны у горожан. Здесь проводят детские дни рождения, дружеские вечера. Сенатор Владимиров, глава города Олег Кортунов и представители заинтересованных ведомств прошли несколько километров по периметру рощи и внутренним тропам. Мусора здесь действительно много, хотя в самих зонах досуга все более или менее в порядке, встречаются опасные остатки сухостоя, есть вопросы к наличию санузлов (их явно мало).

Олег Кортунов по итогам посещения рощи поручил депутатам совместно с администрацией города подумать над тем, как решить выявленные проблемы. Арендаторам необходимо представить планы развития своих территорий и устранить нарушения, чиновникам — установить единые правила предоставления услуг, чтобы они были качественными и безопасными.

«Проблемы не только на арендованных площадках. Поваленные деревья, сломанные урны, старые разбитые пешеходные дорожки — это все требует внимания. В настоящее время разработан проект благоустройства территории рощи Гузовского. Сегодня мы увидели необходимость в его скорейшей реализации. Я, как сенатор, совместно с городом буду работать над тем, чтобы получить необходимое финансирование», — пообещал Николай Владимиров.