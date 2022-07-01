Делегация Чувашии — на выставке «ИННОПРОМ»

В составе делегации — вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов и министр промышленности и энергетики республики Александр Кондратьев. Международная выставка «ИННОПРОМ» — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России.

Являясь одним из ключевых полигонов Минпромторга РФ, выставка служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки — профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. На площадке форума были презентованы результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2021 год. В этом году рейтинг составлялся исходя из оценки субъектов по пяти блокам: «Цифровая трансформация региона», «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития», «Экономическое развитие региона», «Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм», «Взаимодействие региона с Минпромторгом и ФРП, использование федеральных механизмов развития». Чувашия заняла 26-е место, улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с 2020 годом.