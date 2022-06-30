Земского учителя с Северного Кавказа гостеприимно приняли в Канаше

Одна половина сердца принадлежит Кабардино-Балкарии, вторая — Чувашии

В ожидании нового учителя математики по программе «Земский учитель» коллектив школы № 3 города Канаша и предположить не мог, что к ним на работу приедет педагог из северокавказской республики, где упирается в облака самая высокая гора Европы — Эльбрус. Фатима Куршева вошла в новую для себя школу с волнением в душе — правильный ли она сделала выбор?.. Но когда увидела добродушные улыбки своих будущих коллег, сразу успокоилась. «Я как будто путешествовала и вернулась домой», — поделилась воспоминаниями о первом знакомстве с новым местом работы молодая учительница из Кабардино-Балкарии…

Напомним, что с 2020 года в России действует федеральная госпрограмма «Земский учитель», направленная на то, чтобы привлечь молодых педагогов в сельскую местность или небольшие города с населением менее 50 тыс. жителей (как, например, Канаш). За это государство выплачивает специалистам единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей (а если педагог направляется в Дальневосточный округ, то 2 млн рублей), правда, при соблюдении определенных условий. Например, учитель обязан отработать в том месте, куда его направили, пять лет. Участники выбираются по конкурсу. В числе победителей и оказалась Фатима Куршева. На выбор ей предложили несколько мест, куда можно было поехать, — в Дагестан, Чувашию и другие регионы. Но педагог вспомнила, что в Канаше когда-то жила ее близкая родственница и весьма хвалила городок. Туда и решила отправиться кабардинка…

С тех пор, как Фатима Руслановна устроилась учителем математики в канашскую школу № 3, прошел один учебный год. Успела ли она за это время привыкнуть к местной культуре, влилась ли в педагогический коллектив и нашла ли путь к сердцу учеников — спросили мы ее накануне летнего отпуска, заглянув в образовательное учреждение в гости.

ФАТИМА КУРШЕВА,

учитель математики из Кабардино-Балкарии: «В канашской школе № 3 удивило доброе, уважительное отношение руководства к подчиненным. Все вопросы решаются сообща и на равных. Приятно быть частью этой большой и дружной команды. Если и дальше так будет, вероятно, останусь в Чувашии, потому что мне здесь нравится».

Как подметил встретивший нас директор Марат Шадаев, 3-я школа действительно многонациональная: работают в ней и русские, и чуваши, и татары, а теперь еще и кабардинка, что в целом придает учреждению некоторую «изюминку». Такой же «пестрый» тут и состав учеников. «Но главное, что школа дружная, сплоченная», — говорит не только руководитель учреждения, но и земский учитель.

«Почему вы решились участвовать в проекте? Стоило ли уезжать так далеко от дома?» — спросили мы педагога. «Мне было легко решиться на переезд, потому что пока своей семьи у меня нет, я живу с мамой и братом, — рассказала молодая учительница. — Хотела для себя чего-то нового, мечтала двигаться дальше, узнать, как работают коллеги в других регионах, чтобы развиваться самой, расширять свои возможности…»

Приняли приезжего учителя в Канаше со всем присущим чувашскому народу гостеприимством — и руководство школы, и учителя, и ребята. А администрация города предоставила гостье временное жилье — однокомнатную квартиру.

КСТАТИ В этом году Фатима Куршева участвовала в республиканском конкурсе «Учитель года Чувашии». И вошла в число пяти финалистов — лучших педагогов региона! «Конкурс подарил мне уникальный опыт, который обязательно пригодится на уроках. Ну и придал уверенности в себе — после него я участвовала еще в нескольких профессиональных турнирах на республиканском уровне и достаточно успешно», — воодушевлена математик.

«Не скажу, что сразу нашла общий язык со всеми родителями, — призналась Фатима Руслановна, которой, кстати, сразу доверили классное руководство над 5-м «Г». — Но постепенно у нас сложился отличный союз. Ведь и родители, и учителя желают для детей самого лучшего. В спорных вопросах стараюсь ставить себя на место мам и пап и ищу компромиссы».

Ну а с учениками оказалось еще проще. Дети сразу заинтересовались, откуда новый учитель приехала, почему выбрала Чувашию, на каком языке разговаривает дома. «Они даже заучили несколько фраз на кабардинском, чтобы мне было комфортно и я чувствовала себя как дома», — тронута заботой воспитанников учительница. В отличие от прежних учеников ребята в канашской школе более раскрепощенные, подметила она, могут свободно выражать свои мысли, охотно рассуждают и делятся своими эмоциями.

Специально по нашей просьбе Фатима Руслановна на своем родном языке произнесла несколько приветствий, которые заучили для нее ребята из 7-го «А»: «Уи пщэдджыжь фIыуэ» (Доброе утро!), «Уи махуэ фIыуэ» (Добрый день!), «Уи пщыхьэщхьэ фIыуэ» (Добрый вечер!). Особенно заинтересовался изучением кабардинского языка, несмотря на сложность его произношения, ученик Саша Ильин, он может сказать, например, так: «Сэ адыгэбзэкIэ сыпсэлъэфыркъым, ауэ зызогъащIэ». Что значит: «Я не умею говорить на кабардинском языке, но учу». Теперь вы представляете, как постарались ребята…

В свою очередь учительница из Кабардино-Балкарии пообещала им во время летних каникул выучить фразы на чувашском языке. Кстати, ей нравится его особая мелодичность. А еще кабардинке импонирует то, что все в школе — и взрослые, и дети — с большим уважением относятся к чувашскому языку, родной культуре и традициям.

«Бывает, что дети на русском языке не всегда могут полностью передать свои мысли, чувства, а на чувашском у них получается хорошо, легко. И это нормально, — считает кабардинка. — Некоторые ученики иногда не замечают, как в разговоре с русского переходят на чувашский. Я не перебиваю, даю высказаться, а потом деликатно прошу перевести…»

Фатима Куршева гордится тем, что она кабардинка. Для нее первостепенны родные корни, язык, культура. Но и в нашей республике ей тоже очень нравится, поэтому она говорит ученикам, что одна половина ее сердца принадлежит Кабардино-Балкарии, а вторая — Чувашии!

Учитель математики души не чает в учениках и всю себя отдает работе, ведь у нее не только средние классы, но и выпускники. Однако считает себя не строгим учителем, а скорее — понимающим. Точные науки даются не всем, соглашается она, но при этом старается сделать все возможное, чтобы ученик усвоил тему.

«Что роднит чувашский и кабардинский народы?» — спросили мы Фатиму Куршеву. «Почтение к старшим, гостеприимство, трепетное и уважительное отношение к родной культуре, традициям и праздникам, взаимопомощь — все это у нас схожее, поэтому мне и не пришлось особо привыкать к новому месту работы», — ответила она.

Когда работа требует такой самоотдачи, любому человеку необходима отдушина. У Фатимы Куршевой это телефонные разговоры с мамой, у которой, кстати, всегда на виду расписание уроков дочери. «У нас с мамой особая связь, услышать ее подбадривающий голос во время пусть даже маленькой переменки — дорогого стоит!» — поделилась сокровенным педагог. А еще, по ее словам, хорошо снимает напряжение после насыщенного рабочего дня приготовление традиционных кабардинских блюд. Фатима Руслановна особым способом готовит тушеное мясо со сливочным соусом и печет балкарские хычины — круглые лепешки из тонкого теста с начинкой из мяса, творога, сыра или зелени. Правда, самые вкусные получаются все же у мамы, считает кабардинка…

Кстати, как раз в то время, когда материал готовился к печати, Фатима Куршева успела побывать у себя дома в Кабардино-Балкарии. Дело в том, что в ее 5-м «Г» сложилась традиция — путешествовать всем классом во время каникул. Так, в минувшем учебном году пятиклашки вместе с Фатимой Руслановной побывали в Ульяновске и Казани. А этим летом родители учеников попросили организовать для ребят поездку по четырем республикам — Кабардино-Балкарии, Дагестану, Осетии и Чечне.

Всего за четыре дня школьники из Канаша объехали самые интересные и знаковые места Северного Кавказа: три поляны Приэльбрусья с величавыми ледниками, горами и долинами, города Шали, Аргун и Грозный с красивыми мечетями, цветущими парками и фонтанами, Цейское ущелье, город ангелов Беслан, Владикавказ, Сулакский каньон и Махачкалу.

И, конечно, Фатима Руслановна не могла не воспользоваться возможностью побывать дома — в родном селе Атажукино Баксанского района. Через него, между прочим, и проходит трасса, ведущая к Эльбрусу. Не полюбить это живописное место невозможно, а потому, как и Чувашия однажды запала в душу Фатимы Куршевой, так и Кабардино-Балкария обрела свой уголок в сердцах ее учеников-путешественников…

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Путешествие с продолжением…

Получив много положительных отзывов после увлекательной четырехдневной поездки на Северный Кавказ в июне, Фатима Куршева решила организовать новое путешествие для тех, кто очень хотел, но не смог попасть в первый тур. Люди стали активно интересоваться, появилось немало желающих познакомиться поближе с традиционной культурой северокавказских республик и увидеть их красоту. Так у Фатимы Руслановны возникла идея открыть свое дело.

В первое путешествие по Кавказу земский учитель со своими воспитанниками ездила через турагентство. Теперь же она сама находит комфортабельный автобус от надежного партнера, готового предоставить транспорт в аренду, занимается оформлением всех необходимых сопроводительных документов, собирает команду туристов — словом, организует поездку от и до. А чтобы все было прозрачно и честно, педагог оформила самозанятость.

«Это новое для меня увлекательное дело, у которого есть и своя просветительская миссия. В Год культурного наследия народов России хочется показать жителям Чувашии, как много схожего есть у наших народностей, поделиться своими уникальными традициями и обычаями», — вдохновлена идеей Фатима Руслановна.

Следующая поездка, запланированная с 15 по 21 июля, обещает быть еще интереснее. В этот раз вместо Дагестана, куда ехать достаточно долго, увеличено до трех дней пребывание в Кабардино-Балкарии, рассказала учитель. Кроме Приэльбрусья путешественники посетят Долину нарзанов, испробуют живительной минеральной воды, искупаются в термальных источниках Аушигера, насладятся природными красотами Чегемского водопада и Голубого озера, которое еще называют «бездонным оком Кавказа», и погуляют по Нальчику.

А в Северной Осетии — Алании кроме великолепного Цейского ущелья их ждет еще и гастротур: участники смогут продегустировать вкуснейшие осетинские пироги и другие традиционные блюда. В Чечне туристы посетят знаменитые мечети в Шали, Аргуне, Грозном, поднимутся на смотровую площадку «Грозный-Сити», откуда видна резиденция Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Запланированы также экскурсия по столице Ингушетии Магасу и заезд в Волгоград на Мамаев курган. Подробнее о том, как попасть в это необыкновенное путешествие, читайте в нашей публикации.