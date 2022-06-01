Студентка ЧГУ выиграла грант 200 тысяч рублей

Грант в размере 200000 рублей получит студентка ЧГУ Ксения Илюхина по результатам конкурса молодежных проектов в рамках Всероссийского молодежного форума «ШУМ», который проходил в Калининградской области с 21 по 27 июня.

Проект Ксении направлен на подготовку молодых людей, заинтересованных в медиа, желающих развиваться, рассказывать о себе и своей деятельности через современное медиапространство — социальные сети и онлайн-платформы, сообщают в Чувашском госуниверситете. В рамках проекта будет организована образовательная программа, а его кульминацией станет проведение МедиаХакатона — соревнования среди студенческих, школьных медиацентров и пресс-служб республики.