Как хойникские чапаевцы громили врага

Со смешанными чувствами читал в «Советской Чувашии» рассказ моего любимого автора Елены Тры о приключениях памятника В.И. Чапаеву в белорусском городе Гродно («Чапаев вернулся в Гродно», номер за 27 мая). Приятно, конечно, знакомиться с происходящим на твоей малой родине. А с другой стороны, тягостно узнавать о фактах вандализма.

Герой или поэт?

Впрочем, то, что это происходит именно в Гродненской области, меня не очень удивило. По моему мнению, эта область всегда была несколько обособленной в Белоруссии. Если проводить аналоги, то Гродненская область Белоруссии — это некое подобие Львовской области Украины. Она всегда была ориентированной на Польшу, поскольку долгое время входила в состав этой страны. По существу в Советскую Белоруссию она вошла только после Великой Отечественной войны, но, видимо, так и не адаптировалась окончательно. Оно и неудивительно, если учесть, что 21,5 процента населения региона составляют поляки. Для сравнения, русских там чуть более 8 процентов.

Не будем далеко углубляться в историю. А в наши дни именно в Гродненской области более всего сторонников так называемой Белорусской народной республики и противников нынешней власти в стране. Именно в Гродненской области проходило больше всего акций, если не считать Минска, в поддержку пресловутой Тихановской, признанной на Западе президентом Белоруссии, неизвестно на каком основании.

И еще один факт. Меня позабавило, в честь кого названа улица, прежде носившая имя В.И. Чапаева. Автор пишет о некоем поэте Михасе Василько. Фактически это Михась Василек. Таков псевдоним местечкового поэта Михаила Костевича. Думаю, что имею право так называть.

Я родился и вырос в Белоруссии, учился в белорусской школе. Не то чтобы похвастаться, а для ясности: по белорусской литературе всегда были одни пятерки, и в свидетельстве об окончании семилетки, и в аттестате за среднюю школу. До сих пор помню множество стихов и даже целые поэмы белорусских поэтов. Но никогда даже слыхом не слыхивал о Васильке. И никто из моих родственников, друзей, одноклассников, знакомых, понятия не имеет о таком поэте.

И в Гродно решили, что заслуги Костевича гораздо выше, чем у всенародно любимого советского героя Чапаева.

Ну да шут с ними, шутами. Меня больше заинтересовало, почему автор, рассказывая о партизанах Белоруссии, в пример приводит отряд имени Чапаева из Брянской области. Ничего не имею против этого отряда. Много о нем знаю. Знаю, что он часто переходил в Гомельскую область и вместе с белорусскими партизанами громил врага.

Но дело в том, что и в Белоруссии было около десятка чапаевских отрядов и даже бригад. Вот об одном из них я и хотел бы рассказать.

Фашисты убили семью командира…

История отряда начиналась в августе 1941 года с группы партийно-советского актива, оставленного для подпольной работы в тылу врага. Возглавлял ее первый секретарь Хойникского райкома ВКП(б)Б Павел Домников. Входил в группу и помощник прокурора района Василий Карась. Именно он и возглавил отряд после гибели Домникова в декабре того же года.

К слову, Василий Григорьевич был моим не очень дальним родственником — деверем (братом мужа) моей родной тети Настасьи Петровны Карась, урожденной Жебит.

В декабре же погибли и два других члена группы — бывший директор Рудаковской МТС Николай Андросов и сотрудник НКВД Александр Ющенко. 20 декабря они собрались в бывшей конторе МТС у связной Юлии Филончик, чтобы обсудить план проведения совещания актива подпольщиков и партизанского отряда. Однако местный полицай как-то выследил их и вызвал подкрепление из райцентра. Здание было окружено. 12 часов длился неравный бой. Фашисты неоднократно предлагали партизанам сдаться в обмен на жизнь. Но патриоты предпочли смерть позору. И все трое погибли. В парке деревни Рудаков был установлен монумент в честь погибших героев. И хотя деревни как таковой после чернобыльской напасти практически уже не осталось, неравнодушные жители райцентра и уцелевших окрестных населенных пунктов бережно ухаживают за памятником.

После гибели товарищей новому командиру Василию Карасю пришлось приложить немало усилий, чтобы пополнить отряд и сделать его боеспособным.

Зима 1941-1942 годов была для партизан очень тяжелой: не хватало теплой одежды, продовольствия, боеприпасов. Чем могли, помогали местные жители, рискуя своей жизнью и жизнью детей.

Но даже в этих неимоверно сложных условиях партизаны продолжали громить врага. Отряд Карася разгромил опорные пункты гитлеровцев и полицаев в деревнях Оревичи, Кожушки, здесь же уничтожили телефонную станцию, в Хойниках взорвали электростанцию. Проводили диверсии на железнодорожной ветке Хойники — Василевичи.

С наступлением теплых весенних дней партизаны активизировали свою деятельность. Это заставило оккупантов укреплять действующие гарнизоны, просить помощи у войсковых частей.

Враги жестоко отомстили партизанскому командиру. Мы помним по фильму «Фронт без флангов» о судьбе семьи командира соединения майора Млынского. Такая же трагедия постигла и Василия Григорьевича. 14 октября 1942 года по доносу соседа-полицая изверги уничтожили его семью — жену Софью Степановну и пятерых детей.

В зеркале СМИ

В один из октябрьских дней страшную весть получил командир хойникских партизан Карась. По доносу полицая Виктора Чекана была уничтожена вся семья Василия Григорьевича. Подпольщики выяснили, как все произошло.

…Василий Григорьевич вышел однажды в начале октября в урочище Ладов к косцам, свозившим копны сена в стога. Присмотрев ближнего труженика, узнал в нем старого Данилу, который жил на Белой горке. Тот поначалу перепугался заросшего человека с оружием, но потом Василия Григорьевича признал. Едой угостил, о новостях хойникских рассказал, о семье Карася с душевностью поделился. Когда Карась ушел, под благовидным предлогом отправился старый поделиться новостью с внуком Виктором, одним из ярых полицаев. Знал ведь о том, что партизанские семьи уничтожают. Знал и то, что эту новость внук так не оставит, а донесет начальнику полиции Ермольчику. Так и случилось. Назавтра после их встречи к дому Карася подъехала машина. Добрым десятком приехали полицаи за семьей партизана. Группу возглавлял Сырица. Выгнали его немцы с должности заведующего клубом за показ советских патриотических фильмов. (!) Вот он теперь в полиции свирепствует. Ворвавшись в дом, с побоями стали выгонять Софью Степановну с детьми на улицу. Во дворе толкнула она старшенькую дочку Веру: «Беги!» И, быть может, убежала бы, но с перепугу кричал ребенок: «Спасите!» За ней погнался сам Сырица. Догнав уже на перелазе, ухватил подонок девочку за ногу и со всего размаха ударил ее головенкой об угол дома. Уже мертвую забросил в кузов машины, где сидела Софья Степановна с детьми. В тот же день, страшно пытая, чтобы узнать про Василия Григорьевича, полицаи замучили всю семью. Место захоронения их так и осталось неизвестным. Это случилось 14 октября 1942 года.

Сайт Хойникщина, Республика Беларусь

Вместе с ковпаковцами

Особыми строками в летопись хойникского отряда имени Чапаева вписаны его совместные действия с крупными украинскими партизанскими соединениями Сидора Ковпака, Александра Сабурова и Михаила Наумова.

Совершавшее рейд по тылам противника в октябре-ноябре 1942 года соединение Сабурова, насчитывавшее около 3000 штыков, форсировало Днепр в районе Лоева, а вскоре вошло в пределы Хойникского района. Базировавшийся неподалеку в урочище Майдан отряд Карася присоединился к сабуровцам. В таком крупном соединении ему не доводилось еще воевать. Хорошо знавший район Василий Григорьевич вызвался проводить соединение известными ему дорогами и тропами до Хойник. Александр Сабуров согласился с его предложением обойти райцентр и сначала выйти на станцию Хойники. В ночь с 14 на 15 ноября 1942 года партизаны захватили станцию. Оставив там сильный заслон, они двинулись в сторону города. Не ожидавший такого удара гарнизон Хойник, не оказавший серьезного сопротивления, был практически полностью уничтожен…

В апреле 1943 года чапаевцы двое суток прикрывали переправу частей соединения Ковпака через Припять у деревни Оревичи Хойникского района.

Этот рейд крупного партизанского соединения по Правобережной Украине и Белоруссии начинался в конце марта 1943 г. в Наровлянском районе. Потом были бои под Киевом. А 3 апреля соединение двинулось через Припять в Хойникский район. Направившись потом на север, Ковпак предполагал перерезать железнодорожную ветку Калинковичи — Гомель. Но тут ему пришлось встретиться с сильным сопротивлением немцев. Чтобы избежать больших потерь, пришлось отступить и снова переправиться на правый берег Припяти. Переправа началась рано утром 17 мая под сильным огнем противника, передовые части сразу же вступали в тяжелые бои с врагом.

В это трудное время рядом с ковпаковцами снова действовал отряд Василия Карася. Когда все соединение оказалось на другом берегу реки, чапаевцы, умело сманеврировав, вышли из-под удара без потерь. В бешенстве в отместку фашисты сожгли 26 деревень в Хойникском и соседних районах.

В мае и июне 1943 года отряды имени Чапаева и Суворова помогали жителям Хойникского района проводить посевные работы, охраняли их и даже выделяли лошадей для пахоты и сева. В результате посевная кампания в районе прошла успешно.

Накануне начала знаменитой наступательной операции Советских войск «Багратион» в Белоруссии широко развернулась известная «Рельсовая война». Активное участие в ней принял и отряд Карася, подорвав множество рельсов и мостов на ветке Хойники — Василевичи.

С приближением фронта к Хойникскому району фашисты заменили размещавшийся здесь словацкий полк, лояльный к партизанам, на более верный мадьярский батальон. Мадьярам было дано указание жестко расправляться с партизанами. Но не тут-то было.

Вот несколько выписок из боевого отчета чапаевцев:

«18.06.43 г. Командир отряда т. Карась В.Г. с группой разведчиков-партизан в районе «Майдана» из засады напал на мадьярский батальон, следовавший из Бабчина в Оревичи. В коротком бою было уничтожено более 50 мадьяр и начальник Хойникской жандармерии».

«30.08.43 г. Отряд переживал блокировку немецких частей, полиции, казачков местных гарнизонов Хойникского, Брагинского, Речицкого, Василевичского районов, силой до 5 тысяч противник блокировал леса Припятской зоны, где ряд партизанских отрядов получал груз с Большой земли.

Отряд в течение трех дней действовал в засадах и сумел сманеврировать, не был разбит — понес небольшие потери. А в период блокады, благодаря активным действиям в засадах и минированию дорог, подступов к месту расположения отряда, противник понес большие потери убитыми и ранеными — более 150 человек. В подорванной легковой автомашине убито 5 мадьярских офицеров, в том числе один подполковник».

А тем временем к Хойникскому району все ближе и ближе подходила освободительница Красная Армия. 23 сентября передовые части 13-й армии Центрального фронта овладели первым районным центром Белоруссии — городским поселком Комарин той же Полесской области. 17 октября 65-я армия освободила город Лоев. 18 ноября настала очередь соседнего райцентра Василевичи. А 24 ноября 1943 года в сводке Совинформбюро сообщено об освобождении районных центров Полесской области Брагин и Хойники, а также 60 других населенных пунктов.

Партизанский отряд имени Чапаева под командованием кавалера ордена Красного Знамени Василия Карася соединился с частями Красной Армии несколько ранее — 4 ноября. В тот день благодаря чапаевцам был спасен от разгрома батальон майора Евсюкова. Увлекшись атакой, подразделение вырвалось далеко вперед и попало в окружение на берегу Припяти. Отряд имени Чапаева, помог батальону переправиться через реку и вывел его в глубь своей зоны, где он соединился с другими нашими частями.

27 ноября отряд имени Чапаева прибыл в освобожденный райцентр Хойники, где на Базарной площади состоялся митинг. Здесь первый секретарь подпольного райкома партии, он же комиссар чапаевского отряда Федор Рудченко объявил о восстановлении в районе советской власти.

К сожалению, боевой командир отряда имени В.И. Чапаева Василий Григорьевич Карась не дожил до этого счастливого часа: 13 ноября в результате нелепого несчастного случая — обрушения крыши землянки — он и два его боевых товарища погибли.

В честь Василия Карася в г. Хойники названа улица…

Кстати

1 апреля 1944 года в Хойниках открылась первая после оккупации районная библиотека, в которой насчитывалось более 4000 томов различной литературы. Из них 2183 экземпляра книг было получено из Чувашии.

Владимир Жебит