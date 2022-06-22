Мастера гостеприимства в поисках новых идей

В Чебоксарах выбрали 50 финалистов всероссийского конкурса

Не просто купить сувенир на память о поездке на море, а изготовить его своими руками — такое полезное развлечение предлагает туристам педагог прикладного творчества Надежда Бахмач из города Ейска Краснодарского края. Потомственная ткачиха, она учит и взрослых, и детей ткать на старинных станках, изготавливать тряпичные куклы-обереги, расписывать дерево. А в скором времени собирается открыть на своем участке земли на берегу моря агроусадьбу «Ткацкое подворье», где все желающие смогут не только поработать за станком, но и поучаствовать в обработке выращенных там же льна и конопли, пожить в атмосфере казачьей станицы.

С такой стартап-идеей в области туризма жительница Кубани вошла в число полуфиналистов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей», обойдя более чем 36 тысяч участников со всей страны и зарубежья. Авторов самых интересных и необычных проектов на этой неделе пригласили на второй полуфинал главного туристического конкурса страны в Чебоксары — в чувашскую столицу съехались 133 конкурсанта из 58 регионов России. Проекты примерно половины из них — по итогам конкурсных испытаний в Чувашии в гранд-финал, который состоится в сентябре, пробились 50 человек из 36 регионов — эксперты признали самыми достойными. Лучшие из них смогут получить финансовую, организационную, методологическую и медиаподдержку своих идей.

Топ знаковых мест от Главы Чувашии

Еще недавно, делавшая первые шаги в туризме, Чувашия, по оценкам профессионалов, с каждым годом все увереннее чувствует себя в этой сфере. О многом говорит и выбор Чебоксар в качестве места проведения полуфинала «Мастеров гостеприимства», и внимание к отрасли и конкурсу правительства республики — в деловой части программы принял участие Глава Чувашии Олег Николаев. «Буквально в прошлом году подписав официальное соглашение о сотрудничестве с платформой «Россия — страна возможностей», мы активно стараемся вовлечься в ее деятельность. И платформа, и сама организация дают возможность реализовываться людям по различным направлениям», — отозвался руководитель республики.

И хоть стартапы и прорывные идеи в туризме из Чувашии на всероссийском конкурсе не были представлены, этот «пробел» с успехом восполнил сам Олег Николаев. Его вдохновенный рассказ о «хите» Петербургского международного экономического форума — вышитой карте России, проекте из Чувашии — вызвал бурные аплодисменты в зале. Глава Чувашии посоветовал всем конкурсантам, пока они находятся в республике, обязательно посетить Музей чувашской вышивки, куда уже вернулась вышитая карта, и полюбоваться этим шедевром. Выделил он и еще одно наряду с чувашской вышивкой национальное достояние республики — чувашское пивоварение. «Этот напиток ничего общего с пивом не имеет, на чувашском языке он называется с?ра. Это скорее жидкий хлеб: он утоляет жажду и насыщает на долгое время», — уточнил Олег Николаев.

Эксклюзивный автограф от Главы республики и доступный центр Чебоксар Один из полуфиналистов конкурса Дмитрий Мункоев из Бурятии, представивший проект по продвижению экологического туризма, воспользовавшись случаем, подарил Главе Чувашии местный сувенир — настой из трав Прибайкалья. А в Чебоксарах гостю приглянулся другой памятный подарок — книга «Чувашская мифология». «Вчера весь вечер и всю ночь читал вместо того, чтобы готовиться к защите», — признался конкурсант и попросил Олега Николаева оставить на ней автограф. «Конечно», — согласился руководитель республики.

А участница из Екатеринбурга Ольга Небесная, эксперт по доступной среде и руководитель общественного движения «Доступная среда всем», передвигаясь на коляске, с удовлетворением отметила, что центр Чебоксар удобен для людей с ограниченными возможностями.

Рассказал он и о том, что, по его мнению, обязательно стоит увидеть в Чувашии. В топе интересных для туристов мест — великая река Волга, малые города республики — Мариинский Посад, названный в честь императрицы Марии Александровны, и Козловка, где расположен единственный в России музей Н.И. Лобачевского, 371-летний дуб в Моргаушском районе, музей космонавтики в Шоршелах, обновленный музей Василия Ивановича Чапаева, национальный парк «Ч?ваш в?рман?» в Шемуршинском районе. А с запуском в прошлом году такого направления, как промышленный туризм порекомендовал побывать на экскурсии на заводе «Промтрактор» и, если посчастливится, попасть на великолепное зрелище — трактор-шоу.

Список мест в Чувашии, где можно проникнуться духом республики и получить яркие впечатления, по словам Олега Николаева, можно продолжать бесконечно… С этим согласилась и руководитель департамента ключевых проектов АНО «Россия — страна возможностей», модератор сессии Оксана Ачкасова, которая, кстати, тоже родом из Чувашии. Рейтинг интересных объектов она дополнила водопадом «Серебряный каскад» и страусиной фермой в Моргаушском районе, святынями Алатыря и Мокринским мостом в Канашском районе — «дорогой в Хогвартс», как его называют в интернете.

Справка «СЧ» Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента России Владимира Путина. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов в самых разных сферах. Среди них — «Мастера гостеприимства», конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной» и другие.

Все они направлены на раскрытие талантов и возможностей людей в самых разных сферах независимо от возраста. «Правильная, я бы сказал мудрая, реализация проектов платформы позволяет собрать в одном месте замечательных людей, интересные кейсы, которые потом можно масштабировать на всю страну. А мы, регионы, получаем возможность взять наработанные практики, алгоритмы и подходы и реализовывать их, исходя из нашей специфики», — оценил Глава Чувашии Олег Николаев.

По аналогии с «Лидерами России» в республике действуют две программы: «Команда молодых лидеров» и «Управленческая команда».

От столицы хмеля до центра женской силы

Обсуждая модные сегодня бренды регионов — своего рода фирменные признаки, по которым туристы идентифицируют тот или иной город или край, Чувашия, как отметил Олег Николаев, вполне могла бы стать «центром женской силы».

По легенде, пояснил он гостям, чувашские амазонки были не только хранительницами семейного очага, но и искусными воительницами. Вот и название парка «Амазония», где собрались участники конкурса «Мастера гостеприимства», в чем-то перекликается с этим поверьем. «Женский туризм — это что-то новое», — тут же намотали на ус конкурсанты. А в списке неофициальных столиц (наряду с городом невест Иваново или самоварной столицей Тулой) Чувашия уже сейчас может стать российской столицей хмеля. Сейчас у нас производится 93% хмеля России.

Но есть в республике и вполне осязаемые достижения в туризме. Так, Чувашия первая из российских регионов в этом году запустила межрегиональные регулярные пассажирские перевозки по Волге. Ежедневно из Чебоксар в Казань и из Казани в Чебоксары курсируют два рейса «Валдаев», доставляют пассажиров скоростные судна и в Нижний Новгород. А на днях они отправятся в Юрино и Свияжск.

В следующем году завершится реконструкция воздушных ворот столицы — международного аэропорта Чебоксары, в котором, помимо прочего, с каждым годом расширяется география полетов.

А со строительством федеральной трассы М-12 на территории республики развитие получат автотуризм и придорожный сервис. В частности, предполагается, что на заправках и других объектах дорожной инфраструктуры, которые будут оформлены в национальных цветах, можно будет купить сувениры или попробовать блюда чувашской кухни.

Меняется к лучшему и туристическая инфраструктура. Если в столице достраиваются пятизвездочные отели, то в сельской местности появятся кемпинги и глэмпинги. Места для них уже намечены — там создадут все условия для туристов, которые предпочитают отдыхать на природе, но с максимальным комфортом.

ПОДРОБНОСТИ

Пандус ремонтировать все же придется

В дни чемпионата России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Чебоксарах на прошлой неделе, в сеть попало видео, на котором параспортсмены из-за крутого пандуса у гостиницы вынуждены подниматься по лестнице на коляске. Коллеги из федеральных СМИ попросили Главу Чувашии Олега Николаева рассказать, удалось ли повлиять на ситуацию. «Мы сразу же погрузились в эту тему, — прокомментировал руководитель республики. — Сами организаторы и спортсмены принесли извинения, так как гостиница заранее предупредила о крутом пандусе. Но так как она удобно расположена, организаторы настояли на том, чтобы их приняли. Претензий не было, наоборот все были удовлетворены». По мнению Олега Николаева, «доброжелатели» поймали момент и решили, выражаясь современным языком, хайпануть на этой теме. Однако, обратил внимание Олег Николаев, поправить пандус гостинице все же придется.