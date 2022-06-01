В Чебоксарах пенсионер попытался украсть два велосипеда

Но был остановлен бдительной владелицей транспорта. Об этом сообщили в МВД по Чувашии.

Все началось с того, что в ночь на 17 июня в полицию позвонила 56-летняя женщина и сообщила, что задержала вора. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 69-летний мужчина проник в придомовое строение и забрал чужой велосипед, «чтобы доехать до Южного поселка». Однако злоумышленник не учел, что двухколесное транспортное средство оказалось с электромотором, а заряд в аккумуляторе уже заканчивался. Поэтому он бросил велосипед на улице Ленинского Комсомола, а сам решил вернуться обратно. При попытке кражи второго велосипеда незадачливый грабитель и был задержан хозяйкой. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.