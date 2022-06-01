Как будет работать транспорт на Троицу?

В столице Чувашии на Родительскую субботу и Троицу перекроют дороги к кладбищу, чтобы не создавать транспортный коллапс, сообщили в администрации Чебоксар. В эти дни ограничения на движение будут действовать по Алатырскому шоссе с 5 утра и до 8 вечера. Исключением является общественный транспорт, на котором можно будет добраться до мест памяти. Так, до деревни Яуши продлевается схема движения автобуса № 30. Отправление — от Привокзальной площади у железнодорожного вокзала и через Карачуринское кладбище. На маршруте будет ходить не менее 25 автобусов средней и большой вместимости и 15 маршруток. До кладбища, расположенного по Вурнарскому шоссе, можно будет добраться на автобусе № 46. А доехать до кладбища по улице Заовражная — на автобусе № 52. Как рассказали в Минтрансе Чувашии, на межмуниципальном маршруте № 249 «Чебоксары — Яуши» также увеличится количество автобусов. А схему движения маршрутки № 331 «Чебоксары (Кошкино) — Новочебоксарск (Химтехникум)» продлят до Карачур.
Опубликовано: 9 июня 2022 г.
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