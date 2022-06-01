Чувашия снова в топ-10 экологического рейтинга

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Накануне Всемирного дня окружающей среды общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала Национальный экологический рейтинг регионов страны по итогам весны 2022 года. По трем ключевым показателям — природоохранному, промышленному и социальному индексам — эксперты оценили ситуацию в 85 субъектах РФ за март-май. Лучшей в ПФО в итоге оказалась Чувашия: республика заняла десятое место
в федеральном зачете и стала единственным регионом округа, который попал в общероссийский топ-10 по экологии.
Ближайшие соседи по рейтингу из ПФО — Удмуртия и Марий Эл — заняли соответственно 16 и 17 места. В целом же по стране самым благополучным в плане экологии регионом была признана Тамбовская область, а самым отстающим — Омская.

Опубликовано: 9 июня 2022 г.


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