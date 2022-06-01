Чувашия снова в топ-10 экологического рейтинга

Накануне Всемирного дня окружающей среды общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала Национальный экологический рейтинг регионов страны по итогам весны 2022 года. По трем ключевым показателям — природоохранному, промышленному и социальному индексам — эксперты оценили ситуацию в 85 субъектах РФ за март-май. Лучшей в ПФО в итоге оказалась Чувашия: республика заняла десятое место

в федеральном зачете и стала единственным регионом округа, который попал в общероссийский топ-10 по экологии.

Ближайшие соседи по рейтингу из ПФО — Удмуртия и Марий Эл — заняли соответственно 16 и 17 места. В целом же по стране самым благополучным в плане экологии регионом была признана Тамбовская область, а самым отстающим — Омская.