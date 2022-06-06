Спуск к Новосельскому пляжу нуждается в благоустройстве

«За город обидно…»

Московская набережная сегодня — любимое место отдыха многих чебоксарцев. Здесь хорошо погулять, подышать свежим воздухом, покататься на велосипеде или самокате, поиграть в волейбол. Наконец, позагорать на одном из специально оборудованных пляжей, благо погода, наконец, налаживается. В последние годы городские власти привели в порядок спуски к реке — теперь с высокого берега можно попасть на набережную по удобным лестницам.

Можно, но не везде. Если ближе к центру города лестницы действительно в образцовом состоянии, то, например, популярный у горожан спуск к Новосельскому пляжу смотрится на их фоне как бедный родственник. «Там сегодня просто опасно ходить — очень легко поскользнуться и упасть в овраг, есть нависшие над тропой деревья, которые могут сломаться», — пожаловался в газету проживающий рядом Валерий Юдин.

Причем такое положение дел не меняется уже много лет. «Этот спуск, 250 метров, эстетически непригляден, неприятен и потенциально опасен для сотен проходящих по нему людей. При сходе с асфальта центральной новосельской улицы попадаешь на разбитую бетонную тропу, обрамленную зарослями крапивы и других сорняков. Далее — по этой же щербатой бетонке, нередко присыпанной скользкими полусгнившими листьями, справа склон «украшен» палками, ветками, обрезками стволов в металлической сетке. Над головой до самой набережной опасно нависают ветви… Ниже беседки с источником начинается лестница, два верхних крутых марша которой не имеют перил справа, где падение человека чревато тяжкими последствиями… За город обидно, статусу «Жемчужины России» указанное выше не соответствует».

Это цитата из письма того же Валерия Юдина, которое он отправил в городскую администрацию еще в июле 2017 года. Тогда неравнодушный горожанин получил ответ, что «в настоящее время проведен ремонт металлоконструкций лестницы — спуска на пляж № 2 «Новосельский» с восстановлением перил. Произведена обрезка ветвей, нависших над спуском». Про «нормальное» благоустройство этого уголка столицы — ни слова.

Спустя почти пять лет здесь мало что изменилось. «Восстановленные» железные перила проржавели, но еще держатся, а в остальном картина по-прежнему неприглядная. Сплошные заборы из металлического профиля с не самыми позитивными граффити, разбитый бетон, вечная грязь у родника — за горожан здесь действительно обидно, они уже успели привыкнуть к более комфортным условиям. А ведь Новое село — не такая уж дальняя окраина Чебоксар. Может, городу уже пора заняться и этим, и другими оставшимися неблагоустроенными спусками к набережной?