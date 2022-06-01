Кино без границ и ограничений

В Чебоксарах в пятнадцатый раз работает международный кинофестиваль, посвященный региональному и этническому кино. Как отметил на торжественной церемонии открытия Глава республики Олег Николаев, за прошедшие годы у фестиваля успели сложиться традиции, но каждый раз появляется и что-нибудь новое, что позволяет кинофоруму расти и развиваться.

В этом году из 17 площадок, на которых идут фестивальные фильмы, 10 — недавно открытые в рамках нацпроекта «Культура» кинозалы в районных центрах и муниципальных образованиях Чувашии. Особенно радует, что форум продолжает существовать, невзирая на различные сложности, с которыми мир сталкивается в последнее время, и сохраняет статус международного. Основная программа этого года наполовину состоит из зарубежных фильмов — это картины производства Индии и Франции, Кыргызстана, Бельгии, Сербии и Казахстана.

Анализируя изменения, произошедшие за годы работы фестиваля, программный директор Сергей Лаврентьев подчеркнул: если в самом начале регионального кинематографа практически не было, то за эти годы он появился и стал едва ли не самым интересным, что есть сейчас в российском кино.

Обращают на него внимание и зарубежные специалисты. Так, возглавляет «региональное» жюри Хонг Санг Ву — киновед, директор института гуманитарных наук Национального Университета Кёнгсанг (Южная Корея). Он уже дважды был в жюри фестиваля и особенно ценит эту возможность, так как «Чебоксары — это единственное место, где можно увидеть региональное и этническое кино». Председатель жюри конкурса игрового кино — киновед, режиссер, сценарист и телеведущий из Азербайджана Аяз Салаев — тоже у нас не в первый раз, работал в жюри третьего кинофестиваля.

Также было отмечено, что изменился и чебоксарский зритель: если вначале это были в основном немногочисленные люди «серебряного возраста» и программа так или иначе адаптировалась под их вкус, то год от года аудитория расширялась. Сегодня на показах немало молодежи, и она тоже ждет встречи с особенным кино, которое мало где увидишь, а в программу включены как мелодрамы и «семейные» фильмы, так и хоррор, фантастика и острые социальные драмы.

Уже второй год фестиваль открывается не кинокартиной, а театрально-музыкальной постановкой с российскими кинозвездами — очевидно, чтобы зрители могли полюбоваться их игрой вживую. В прошлом году в спектакле «Онегин» на музыку Алексея Айги блистали Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Сергей Шнырёв и Алиса Гребенщикова, а в этот раз с программой «Пятое время года… Любовь» в сопровождении оркестра Чувашского театра оперы и балета выступили Ольга Кабо и Нина Шацкая.

Спектакль, построенный на стихотворениях, знакомых каждому зрителю со школьной скамьи, любимых русских романсах и эстрадном джазе, мог бы стать одним из самых ярких событий фестиваля, если бы не ряд досадных недочетов, который серьезно испортил впечатление. Ольга Игоревна то и дело забывала слова, что, несомненно, мешало ей сосредоточиться на игре и передаче тонких нюансов смысла, а подсказки с первых рядов не улучшали обстановку. Однако блистательная работа Нины Шацкой спасла ситуацию, и представление завершилось бурными овациями.

Традиционно у фестиваля обширная внеконкурсная программа. Для детей — анимация от «Союзмультфильма» и кинокомпании «Снега», а также отреставрированная версия «Ильи Муромца» (1956) — первого советского широкоэкранного художественного фильма. Для любителей киноклассики — специальный показ «Соляриса», приуроченный к 90-летию Андрея Тарковского. Кстати, представляет фильм Эдуард Артемьев — знаменитый композитор, автор киномузыки, любимой не одним поколением зрителей. Отдельное событие — творческий вечер композитора: фрагментны самых известных его произведений в исполнении Чувашской государственной академической симфонической капеллы и сам маэстро за дирижерским пультом.

Также вне конкурса прошли показы чувашских фильмов «Интеллектуальное искусство» Виктора Чугарова (документальный фильм-диалог художников Владимира Нагорнова и Анатолия Рыбкина), комедия Виктора Петрова «Кинори пек» / «Как в кино» и «Сурский рубеж» Артема Чубукова.

Большая и важная часть работы фестиваля — общение актеров и начинающих режиссеров с продюсерами, ведь одна из задач таких форумов — открывать миру молодые таланты и способствовать их продвижению. На этот раз актерский агент Елена Брагина и кинопродюсер Дмитрий Пиркулов рассказывали об особенностях актерского самоопределения и продвижения в кинематографе. Якутский режиссер Степан Бурнашев, который, не имея специального образования, в 2009 начал снимать кино, а теперь его фильмы — победители многих международных кинофестивалей («Первая любовь» и «Другая жизнь» в разные годы получали призы ЧМКФ) поделился секретами продвижения и проката независимого кино. А Елена Бутенко-Райкина — декан актерского факультета Высшей Школы сценических искусств — встретилась с актерами чебоксарских театров и рассказала о работе актера над собой и новой актуальности системы Станиславского.

Работа жюри и зрителей, которые тоже по традиции голосуют за лучший фильм, идет полным ходом, совсем скоро станут известны имена победителей — об итогах кинофестиваля читайте в следующем номере.