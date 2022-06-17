6 июня. Республика в событиях и лицах

1925 — Постановлением ВЦИК станция Канаш получила статус города. В 1934 году здесь началось строительство вагоноремонтного завода и уже в августе следующего года были выпущены из капитального ремонта первые 8 вагонов. В 1939 году вступила в строй железнодорожная ветка Канаш-Чебоксары. Уже в 1940 году в городе функционировали 4 школы, финансовый техникум, медицинский и педагогический училища. Современный Канаш – многофункциональный город.

1923 – в д. Малые Карачуры Чебоксарского района родился Михаил Константинович Антонов, режиссер театра и телевидения, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. Работал актером Чувашского музыкально-драматического театра, Республиканского театра юного зрителя, директором и главным режиссером Чувашского государственного театра кукол, режиссером и главным редактором Чебоксарской студии телевидения. В 1978-1993 годах был режиссером Казанской студии кинохроники по дублированию художественных фильмов на чувашский язык. Автор более 50 пьес, сценариев, инсценировок для театра и телевидения. Был участником Великой Отечественной войны. За мужество и отвагу, проявленные на полях сражений, награждён орденами Отечественной войны 1-й степени (дважды), 2-й степени (дважды), Красной Звезды (трижды), медалью «За отвагу».

1930 – на ст. Судженка Кемеровской области родилась Тамара Андреевна Красотина, народная артистка Чувашской АССР.

После окончания студии при театре в г. Благовещенск служила актрисой в городах Новосибирск, Южно-Сахалинск, Тюмень, Магнитогорск. В 1965 году вместе с мужем артистом Алексеем Красотиным были приглашены в Республиканский Русский драматический театр г. Чебоксары. На сцене театра Т. Красотина создала более ста разноплановых и характерных ролей. С особой теплотой и обострённым драматизмом играла роль Сурской в спектакле «Актриса», прообразом которой явилась уроженка Чебоксар, актриса Симферопольского драматического театра Зоя Яковлева, участница Крымского подполья, расстрелянная фашистами в 1944 году.

1932 – в д. Сеткасы Ядринского района родился Арсений Васильевич Изоркин, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, лауреат Республиканской журналистской премии им. С. Эльгера, почетный гражданин города Ядрин. В 1970-2000 годах трудился в Чувашском государственном институте гуманитарных наук ученым секретарем, старшим научным сотрудником отдела истории.

Автор около 200 научных и научно-популярных публикаций на исторические темы. Руководитель авторских сборников очерков «Они боролись за счастье народное», «Наши земляки – герои Гражданской войны», «Их имена останутся в истории».

1936 – в с. Малые Кибечи Канашского района родился Сергей Григорьевич Васильев, заслуженный работник культуры РСФСР, мастер пресс-фото международной организации журналистов, академик международной гильдии профессиональных фотографов, почетный гражданин города Челябинск. В 1968-2015 годах работал фотокорреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». Руководил городской «Галереей искусств» и основал в ставшем для него родным городом музей «Гранд фото», где ежемесячно проходят выставки мастеров свето-тени и художников. Его фотографии публиковались более чем в 200 российских и зарубежных изданиях, вошли в авторские фотоальбомы, экспонировались на международных выставках на всех континентах. Он единственный в России пятикратный лауреат «фотографического Оскара» – премии «Золотой глаз» международного конкурса World Press Photo. Дважды лауреат премии «Золотой глаз России» Союза журналистов РФ. Награжден орденом Дружбы, почетным знаком «За заслуги перед отечественной журналистикой», золотой медалью Российского фонда мира. Настоящая легенда отечественной фотожурналистики, самый титулованный представитель этой профессии в нашей стране С. Васильев скончался 20 ноября 2021 года на 86-м году жизни.

1941 – заволжская деревня Голодяиха Чебоксарского района получила статус рабочего поселка под названием Сосновка. Здесь началось строительство Заволжской электростанции, работающей на торфу. В 1959 году включен в черту г. Чебоксары.

1994 – в Чебоксарско-Чувашскую епархию возвращена Икона Владимирской Божией Матери, которой благословил город Чебоксары первый архиепископ Казанский Гурий. В 1922 году она была конфискована комиссией по изъятию церковных ценностей. В настоящее время самая древняя икона на территории Чувашии находится в местном ряду иконостаса собора Введения в Чебоксарах.

2002 – в Чувашской Республике учреждены государственные стипендии за особую творческую устремленность как одна из мер по усилению государственной поддержки молодых граждан.