Чебоксарский залив готовят ко Дню Республики

Ставший победителем в отборе на финансирование по линии Ростуризма объект полностью меняет свой облик. На средства, выделенные федеральным центром в рамках проекта «Чувашия – сердце Волги» уже изменилась и стала ориентиром для всего Приволжского федерального округа Красная площадь. Теперь строители работают над заливом. «Объект со сложной судьбой» – наверняка напишут позже в своих мемуарах все причастные к этому масштабному проекту. Сами же они в любом случае войдут в историю как создатели новой жемчужины в ожерелье красот волжских городов. Ну а пока и заказчику, и строителям все дается непросто.

Первоначально по условиям контракта набережную Чебоксарского залива ПАО «Дорисс» должно было сдать в эксплуатацию еще 30 октября 2021 года. Но параллельно свой контракт по прокладке ливневой канализации тут вело предприятие «Автодор». Работы компания закончила лишь в ноябре, не оставив другим подрядчикам возможности в сезон завершить начатое. В процессе реконструкции возникли дополнительные объемы работ, не предусмотренные проектно-сметной документацией. Пока их «загружали» в экспертизу и ждали результатов, срок контракта истек. Знакомая по реконструкции и самой Красной площади, и нашумевшей улицы Гражданской ситуация…

Но на выездном совещании, которое провели на заливе сразу два вице–премьера правительства республики, руководители Минстроя и Минэкономики Дмитрий Краснов и Павел Данилов прозвучало главное. Подписано допсоглашение, которого так ждали строители, и теперь они могут «легально» продолжать работать.

Впрочем, даже в ожидании подписания этого документа на заливе понемногу укладывали плитку и монтировали систему освещения. Точно так же патриотично повели себя и некоторые поставщики материалов. Например, владелец чебоксарской фирмы, организовавший производство бетонной тротуарной плитки для залива по выгодным для заказчика ценам, оказался на грани разорения и пережил инфаркт.

Пока проблемы с удорожанием проекта решаются на уровне Ростуризма, строители стараются по максимуму подготовить ко Дню республики территорию у монумента Матери – Покровительницы. «Дорисс» обязался составить новый график работ и до 22 июня приспособить эту часть залива к приему участников главного праздника республики.

Правда, что-то надо решить с предпринимателями, развернувшими свои кафе, батуты и прокаты самокатов у подножия монумента. «А как вы им вообще разрешение дали открыться на стройплощадке и заключили договоры?» — удивлено спросили у представителей администрации Чебоксар. Но ответственного работника от профильного экономического управления столицы на месте не оказалось. Вероятный сценарий – на время работ объекты торговли и услуг со стройки уберут.

Само же выездное совещание можно смело назвать эталоном принятия оперативных решений. Без лишних эмоций, мгновенно находя решения возникающих вопросов, участники выезда на залив прямо на месте «расшивали» возникшие сложности. Можно было даже «профильных» студентов — будущих управленцев в госорганах и муниципалитетах пригласить. Лучшей по наглядности лекции и не придумать…